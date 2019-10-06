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    Нурсултан Назарбаев поздравил Геннадия Головкина с победой

    6 Октября 2019, 12:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил Геннадия Головкина с победой в боксерском поединке за звание чемпиона мира по версиям IBF и IBO, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК – Елбасы.

    Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что в состоявшемся бою казахстанский боксер вновь проявил свой высокий профессионализм, спортивный характер и непреклонную силу духа.

    «Твои яркие успехи доставляют радость и восхищение казахстанским болельщикам и способствуют дальнейшей популяризации спорта в нашей стране.

    Желаю тебе крепкого здоровья, благополучия и новых достижений!» - говорится в телеграмме.

    Автор:

    Головкин Первый Президент - Елбасы
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