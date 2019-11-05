Нурсултан Назарбаев посетил здание нового медиа-центра «Алатау медиа-орталығы»
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Нурсултан Назарбаев посетил здание нового медиа-центра «Алатау медиа-орталығы». Во время посещения Елбасы осмотрел рабочие помещения, предназначенные для представителей региональных средств массовой информации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Еlbasy.kz.
Первый Президент Казахстана отметил высокие темпы строительства новых объектов в городе.
«Шымкент стал городом-миллионником. В связи с этим мы образовали отдельную Туркестанскую область. Об этом я думал давно. И вот мы начали грандиозное строительство. Все это мне напоминает строительство нашей столицы. В скором времени мы обретем очередной прекрасный город на юге страны. Все это делается на благо людей», - рассказал представителям областных СМИ Нурсултан Назарбаев.
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