Нурсултан Назарбаев посетил здание нового медиа-центра «Алатау медиа-орталығы»

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Нурсултан Назарбаев посетил здание нового медиа-центра «Алатау медиа-орталығы». Во время посещения Елбасы осмотрел рабочие помещения, предназначенные для представителей региональных средств массовой информации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Еlbasy.kz.

Первый Президент Казахстана отметил высокие темпы строительства новых объектов в городе.

«Шымкент стал городом-миллионником. В связи с этим мы образовали отдельную Туркестанскую область. Об этом я думал давно. И вот мы начали грандиозное строительство. Все это мне напоминает строительство нашей столицы. В скором времени мы обретем очередной прекрасный город на юге страны. Все это делается на благо людей», - рассказал представителям областных СМИ Нурсултан Назарбаев.







