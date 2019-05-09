Нурсултан Назарбаев посетил военный парад в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев стал почетным гостем военного парада по случаю 74-й годовщины Победы, который прошел на Красной площади в Москве. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК - Елбасы.

Перед началом парада Елбасы и Президент России Владимир Путин поприветствовали ветеранов войны.



В торжественном марше приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современного вооружения и военной техники, свыше 13 тысяч военнослужащих.

