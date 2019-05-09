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Нурсултан Назарбаев посетил военный парад в Москве
9 Мая 2019 15:07 511
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МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев стал почетным гостем военного парада по случаю 74-й годовщины Победы, который прошел на Красной площади в Москве. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК - Елбасы.
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Перед началом парада Елбасы и Президент России Владимир Путин поприветствовали ветеранов войны.
В торжественном марше приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современного вооружения и военной техники, свыше 13 тысяч военнослужащих.
Ключевые слова: ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА, Первый Президент - Елбасы, Россия,
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