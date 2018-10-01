Нурсултан Назарбаев посетил в Актобе современный офтальмологический центр

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Президент РК посетил в Актобе офтальмологический центр ТОО «DaruZharygy», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Глава государства осмотрел поликлиническое, диагностическое, стационарное отделения, лазерный центр и операционный блок новой клиники, а также ознакомился с современным медицинским оборудованием для проведения офтальмологических операций.

Нурсултан Назарбаев отметил важное значение ввода подобных объектов, которые позволяют населению региона получать высокоспециализированную офтальмологическую помощь европейского уровня без выезда за пределы страны.

Медицинские работники поблагодарили Президента Казахстана за постоянное внимание к сфере здравоохранения и эффективную социальную политику.



Кроме того, Главе государства был презентован макет первого медицинского реабилитационного центра, строительство которого планируется в городе Астане.

ТОО «DaruZharygy» является крупнейшим в регионе центром офтальмологии и микрохирургии глаза, построенным совместно с австрийской компанией в рамках государственно-частного партнерства. Стоимость проекта составляет 3,2 млрд тенге. Клиника оснащена современным медицинским оборудованием европейского производства. Стационар рассчитан на 60 мест, поликлиника - на 500 посещений в день.

Фото: www.instagram.com/daru_zharygy