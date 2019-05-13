-
-
-
-
-
-
16:10 56
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Нурсултан Назарбаев посетил Международный центр «зеленых» технологий и инвестпроектов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана, Елбасы Нурсултан Назарбаев посетил Международный центр«зеленых» технологий и инвестиционных проектов в городе Нур-Султане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК - Елбасы.
В ходе посещения Первому Президенту Казахстана была представлена информация по основным направлениям работы центра в сфере развития «зеленой» экономики и обеспечения безопасности окружающей среды.
Елбасы Нурсултану Назарбаеву был презентован прототип цифровой площадки, объединяющей информацию о потенциале ветровых, солнечных, гидро- и геотермальных ресурсов, расположении полигонов ТБО и биомассы.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул необходимость обеспечения экологической безопасности и развития возобновляемых источников энергии в стране.
Елбасы акцентировал внимание на вопросах внедрения передовых технологий в сфере переработки ТБО и привлечения инвесторов в эту отрасль.
Первый Президент Казахстана также ознакомился с рядом проектов и перспективными разработками казахстанских вузов в сфере возобновляемых источников энергии.
НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» (IGTIC) был создан в апреле 2018 года на базе инфраструктуры и наследия выставки «Астана - ЭКСПО 2017».
- Дональд Трамп написал письмо Нурсултану Назарбаеву
- Конкурс молодых пианистов «Astana Piano Passion» проходит в Нур-Султане
- Что смогут делать школьники при помощи универсальной карты - новшество от акимата Нур-Султана
- Назначены главы департаментов госдоходов в Нур-Султане и нескольких областях
- Куда сходить на этой неделе в столице
- В столице началось строительство новой православной церкви
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана