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Нурсултан Назарбаев посетил Международный центр «зеленых» технологий и инвестпроектов

13 Мая 2019 14:44 352
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Нурсултан Назарбаев посетил Международный центр «зеленых» технологий и инвестпроектов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана, Елбасы Нурсултан Назарбаев посетил Международный центр«зеленых» технологий и инвестиционных проектов в городе Нур-Султане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК - Елбасы.

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В ходе посещения Первому Президенту Казахстана была представлена информация по основным направлениям работы центра в сфере развития «зеленой» экономики и обеспечения безопасности окружающей среды.

Елбасы Нурсултану Назарбаеву был презентован прототип цифровой площадки, объединяющей информацию о потенциале ветровых, солнечных, гидро- и геотермальных ресурсов, расположении полигонов ТБО и биомассы.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул необходимость обеспечения экологической безопасности и развития возобновляемых источников энергии в стране.

Елбасы акцентировал внимание на вопросах внедрения передовых технологий в сфере переработки ТБО и привлечения инвесторов в эту отрасль.

Нурсултан Назарбаев посетил Международный центр «зеленых» технологий и инвестпроектов 

Первый Президент Казахстана также ознакомился с рядом проектов и перспективными разработками казахстанских вузов в сфере возобновляемых источников энергии.

НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» (IGTIC) был создан в апреле 2018 года на базе инфраструктуры и наследия выставки «Астана - ЭКСПО 2017».

Нурсултан Назарбаев посетил Международный центр «зеленых» технологий и инвестпроектов 

 

 

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Ключевые слова: Экология, EXPO-2017, Первый Президент - Елбасы, Нур-Султан,
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