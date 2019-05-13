Нурсултан Назарбаев посетил Международный центр «зеленых» технологий и инвестпроектов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана, Елбасы Нурсултан Назарбаев посетил Международный центр«зеленых» технологий и инвестиционных проектов в городе Нур-Султане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК - Елбасы.

В ходе посещения Первому Президенту Казахстана была представлена информация по основным направлениям работы центра в сфере развития «зеленой» экономики и обеспечения безопасности окружающей среды.

Елбасы Нурсултану Назарбаеву был презентован прототип цифровой площадки, объединяющей информацию о потенциале ветровых, солнечных, гидро- и геотермальных ресурсов, расположении полигонов ТБО и биомассы.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул необходимость обеспечения экологической безопасности и развития возобновляемых источников энергии в стране.

Елбасы акцентировал внимание на вопросах внедрения передовых технологий в сфере переработки ТБО и привлечения инвесторов в эту отрасль.





Первый Президент Казахстана также ознакомился с рядом проектов и перспективными разработками казахстанских вузов в сфере возобновляемых источников энергии.

НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» (IGTIC) был создан в апреле 2018 года на базе инфраструктуры и наследия выставки «Астана - ЭКСПО 2017».



