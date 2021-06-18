НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев посетил Международный финансовый центр «Астана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Елбасы.

В ходе посещения Елбасы ознакомился с деятельностью МФЦА, в том числе по привлечению в страну крупного иностранного капитала, развитию человеческого потенциала и креативной экономики.

Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов доложил Первому Президенту Казахстана о результатах реализации Стратегии развития Центра до 2025 года и дальнейших планах по ее осуществлению.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность роли МФЦА в выполнении Стратегии «Казахстан-2050» и развитии национальной экономики.