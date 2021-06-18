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    18:21, 17 Июнь 2021 | GMT +6

    Нурсултан Назарбаев посетил Международный финансовый центр «Астана»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев посетил Международный финансовый центр «Астана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Елбасы.

    В ходе посещения Елбасы ознакомился с деятельностью МФЦА, в том числе по привлечению в страну крупного иностранного капитала, развитию человеческого потенциала и креативной экономики.

    Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов доложил Первому Президенту Казахстана о результатах реализации Стратегии развития Центра до 2025 года и дальнейших планах по ее осуществлению.

    Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность роли МФЦА в выполнении Стратегии «Казахстан-2050» и развитии национальной экономики.


    Теги:
    Елбасы Первый Президент - Елбасы Астана Главная
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