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Нурсултан Назарбаев посетил Международный финансовый центр «Астана»

13 Сентября 2019, 13:15
Нурсултан Назарбаев посетил Международный финансовый центр «Астана»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев посетил Международный финансовый центр «Астана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

Нурсултану Назарбаеву была представлена информация о наследии выставки «ЭКСПО-2017» и предпринимаемых мерах по развитию правовой системы МФЦА.

Кроме того, Елбасы был проинформирован о деятельности Суда МФЦА, Академии английского права, Международного арбитражного центра и Ситуационного центра МФЦА.

Во время посещения Первый Президент Казахстана также встретился с ключевыми акционерами и участниками Биржи финансового центра.

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Заслушав доклады спикеров, Нурсултан Назарбаев отметил, что руководство страны всецело поддерживает работу МФЦА.

«Необходимо продолжать начатую работу по реализации плана приватизации именно через Биржу МФЦА. Конечно же, важно учитывать мировую конъюнктуру. Кроме того, следует укреплять доверие международных финансовых центров мира к МФЦА. От этого зависит объем привлекаемых средств в национальную экономику», - сказал Елбасы.

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Первый Президент Казахстана подчеркнул важность обеспечения высоких темпов роста экономики и достижения целей стратегических планов развития страны.

«Центру в дальнейшем предстоит серьезная работа. Важно продолжать выстроенное взаимодействие со всеми партнерами. Я лично буду постоянно поддерживать работу МФЦА» , - заключил Нурсултан Назарбаев.

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МФЦА - фин. центр "Астана"   Первый Президент - Елбасы  
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