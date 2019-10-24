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Нурсултан Назарбаев посетил матч между Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем

24 Октября 2019 21:17
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Нурсултан Назарбаев посетил матч между Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил благотворительный теннисный матч между Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

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Перед началом матча Елбасы встретился с мировыми легендами тенниса Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем.

В ходе беседы со спортсменами Нурсултан Назарбаев пожелал им яркой и насыщенной игры.

«Казахстанцы очень счастливы видеть великих теннисистов планеты. Я всегда смотрю ваши игры. Вы достигли больших результатов в спорте», - сказал Первый Президент Казахстана.


Во время встречи Елбасы пожелал теннисистам крепкого здоровья и поздравил Рафаэля Надаля c недавней женитьбой.

Собранные по итогам матча средства пойдут на благотворительные цели развития теннисной инфраструктуры в регионах страны.



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Ключевые слова: Спорт, Первый Президент - Елбасы,
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