Нурсултан Назарбаев посетил матч между Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил благотворительный теннисный матч между Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

Перед началом матча Елбасы встретился с мировыми легендами тенниса Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем.

В ходе беседы со спортсменами Нурсултан Назарбаев пожелал им яркой и насыщенной игры.

«Казахстанцы очень счастливы видеть великих теннисистов планеты. Я всегда смотрю ваши игры. Вы достигли больших результатов в спорте», - сказал Первый Президент Казахстана.





Во время встречи Елбасы пожелал теннисистам крепкого здоровья и поздравил Рафаэля Надаля c недавней женитьбой.

Собранные по итогам матча средства пойдут на благотворительные цели развития теннисной инфраструктуры в регионах страны.







