Нурсултан Назарбаев посетил матч между Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил благотворительный теннисный матч между Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.
Перед началом матча Елбасы встретился с мировыми легендами тенниса Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем.
В ходе беседы со спортсменами Нурсултан Назарбаев пожелал им яркой и насыщенной игры.
«Казахстанцы очень счастливы видеть великих теннисистов планеты. Я всегда смотрю ваши игры. Вы достигли больших результатов в спорте», - сказал Первый Президент Казахстана.
Во время встречи Елбасы пожелал теннисистам крепкого здоровья и поздравил Рафаэля Надаля c недавней женитьбой.
Собранные по итогам матча средства пойдут на благотворительные цели развития теннисной инфраструктуры в регионах страны.
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