Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Нурсултан Назарбаев поручил Аскару Мамину усилить меры по социальному обеспечению

    24 Августа 2020, 12:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель партии «Nur Otan» Нурсултан Назарбаев поручил члену Бюро партии, Премьер-Министру Аскару Мамину усилить меры по социальному обеспечению населения, передает МИА «Казинформ».

    Об этом сообщил первый заместитель председателя «Nur Otan» Бауыржан Байбек.

    «Елбасы, Председатель партии Н.А. Назарбаев в рамках обсуждения Предвыборной программы поручил члену Бюро, Премьер-министру А.У. Мамину усилить меры по социальному обеспечению, повышению качества здравоохранения, созданию рабочих мест и стимулированию доходов населения», - написал Б. Байбек в Twitter.

    Отдельно должны быть предложены конкретные механизмы поддержки молодежи в регионах.

    Напомним, заседание Бюро Политического совета партии «Nur Otan» переносится на пятницу, 28 августа.

    Автор:

    Социальная поддержка Нур Отан Первый Президент - Елбасы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 237 тысяч услуг получили лица с инвалидностью через портал соцуслуг
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре