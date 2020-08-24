Нурсултан Назарбаев поручил Аскару Мамину усилить меры по социальному обеспечению

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель партии «Nur Otan» Нурсултан Назарбаев поручил члену Бюро партии, Премьер-Министру Аскару Мамину усилить меры по социальному обеспечению населения, передает МИА «Казинформ».

Об этом сообщил первый заместитель председателя «Nur Otan» Бауыржан Байбек.

«Елбасы, Председатель партии Н.А. Назарбаев в рамках обсуждения Предвыборной программы поручил члену Бюро, Премьер-министру А.У. Мамину усилить меры по социальному обеспечению, повышению качества здравоохранения, созданию рабочих мест и стимулированию доходов населения», - написал Б. Байбек в Twitter.

Отдельно должны быть предложены конкретные механизмы поддержки молодежи в регионах.

Напомним, заседание Бюро Политического совета партии «Nur Otan» переносится на пятницу, 28 августа.



