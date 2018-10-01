Нурсултан Назарбаев подписал закон о стандартизации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Закон Республики Казахстан «О стандартизации», сообщила пресс-служба Акорды.

Закон направлен на совершенствование национальной системы стандартизации.



Главой государства также подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения единства измерений и стандартизации», направленный на приведение законодательства в соответствие с Законом Республики Казахстан «О стандартизации»





Тексты Законов публикуется в печати.