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Нурсултан Назарбаев подписал закон о стандартизации

5 Октября 2018 17:31 173
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Нурсултан Назарбаев подписал закон о стандартизации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Закон Республики Казахстан «О стандартизации», сообщила пресс-служба Акорды. 

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Закон направлен на совершенствование национальной системы стандартизации.

Главой государства также подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения единства измерений и стандартизации», направленный на приведение законодательства в соответствие с Законом Республики Казахстан «О стандартизации»


Тексты Законов публикуется в печати.

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Ключевые слова: Экономика, Президент Казахстана,
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