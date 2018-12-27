Глава государства подписал закон о естественных монополиях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал вновь принятый Закон Республики Казахстан «О естественных монополиях», сообщила пресс-служба Акорды.

Закон определяет правовые основы государственного регулирования и контроля деятельности в сферах естественных монополий.



Текст Закона публикуется в печати.