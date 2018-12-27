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Глава государства подписал закон о естественных монополиях
27 Декабря 2018 20:11 146
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал вновь принятый Закон Республики Казахстан «О естественных монополиях», сообщила пресс-служба Акорды.
Новости по темеГлава государства ратифицировал соглашение об обращении семян в рамках ЕАЭС Президент РК внес поправки по вопросам контроля над оборотом наркотиков
Закон определяет правовые основы государственного регулирования и контроля деятельности в сферах естественных монополий.
Текст Закона публикуется в печати.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Цены и тарифы,
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