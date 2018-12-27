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Глава государства подписал закон о естественных монополиях

27 Декабря 2018 20:11 146
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Глава государства подписал закон о естественных монополиях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал вновь принятый Закон Республики Казахстан «О естественных монополиях», сообщила пресс-служба Акорды. 

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Закон определяет правовые основы государственного регулирования и контроля деятельности в сферах естественных монополий.

Текст Закона публикуется в печати.

 

 

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Цены и тарифы,
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