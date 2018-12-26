Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -26 °С
Алматы: -8 °С
USD 371.56 EUR 422.43
RUB 5.56 CNY 53.51
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Нурсултан Назарбаев переговорил с Петром Порошенко по телефону

26 Декабря 2018 22:30 222
Поделиться:
Нурсултан Назарбаев переговорил с Петром Порошенко по телефону

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев переговорил с Президентом Украины Петром Порошенко по телефону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Новости по теме

Аскар Жумагалиев назначен вице-премьером и министром оборонной и аэрокосмической промышленности РК
Нурсултан Назарбаев вручил госпремии в области литературы и искусства Глава государства наградил орденом «Барыс» ряд граждан

Главы государств обсудили актуальные вопросы и перспективы двустороннего сотрудничества, отметив активизацию казахстанско-украинских контактов в текущем году.

Лидеры стран также обменялись мнениями по текущей ситуации на юго-востоке Украины. Президент Казахстана призвал стороны украинского кризиса к конструктивному диалогу и поиску компромисса, а также выразил готовность оказать всестороннее содействие в разрешении данного конфликта.

Президент Украины проинформировал об инциденте в районе Керченского пролива. В данном контексте Нурсултан Назарбаев высказался за скорейшее урегулирование указанного вопроса путем переговоров между украинской и российской сторонами.

Главы государств договорились о продолжении контактов в предстоящий период.

Разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Украина, Президент Казахстана,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Архив