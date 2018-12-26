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Нурсултан Назарбаев переговорил с Петром Порошенко по телефону
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев переговорил с Президентом Украины Петром Порошенко по телефону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
Главы государств обсудили актуальные вопросы и перспективы двустороннего сотрудничества, отметив активизацию казахстанско-украинских контактов в текущем году.
Лидеры стран также обменялись мнениями по текущей ситуации на юго-востоке Украины. Президент Казахстана призвал стороны украинского кризиса к конструктивному диалогу и поиску компромисса, а также выразил готовность оказать всестороннее содействие в разрешении данного конфликта.
Президент Украины проинформировал об инциденте в районе Керченского пролива. В данном контексте Нурсултан Назарбаев высказался за скорейшее урегулирование указанного вопроса путем переговоров между украинской и российской сторонами.
Главы государств договорились о продолжении контактов в предстоящий период.
Разговор состоялся по инициативе украинской стороны.
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