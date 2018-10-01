Нурсултан Назарбаев: Партнерство в Евразии может укрепить мировую систему

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За два дня до 12-го саммита «Азия-Европа» (АСЕМ) в Брюсселе, на котором соберутся главы государств и правительств из 51 страны Европы и Азии, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поделился своим мнением по широкому кругу вопросов, передает «Казинформ» со ссылкой на EURACTIV.

- Сотрудничество Казахстана с европейскими странами насчитывает более двух десятилетий. В 2015 году между Казахстаном и ЕС подписано новое расширенное соглашение. В связи с этим как Вы можете охарактеризовать партнерство Казахстана и Европейского Союза за прошедшее время?

- Углубление и расширение сотрудничества с Европейским Союзом является стратегическим приоритетом внешней политики Казахстана. Подобное взаимодействие базируется на взаимных интересах и общих ценностях, а также учитывает вызовы, требующие совместных усилий.

Знаменательно, что мой нынешний визит в Брюссель проходит в год 25-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Евросоюзом. За прошедшую четверть века нам удалось создать серьезную основу для динамичного развития партнерских связей. Сегодня Евросоюз является крупнейшим торгово-экономическим и инвестиционным партнером Казахстана.

Только за первые семь месяцев этого года товарооборот с ЕС составил более 18 миллиардов евро или почти столько же, сколько было достигнуто за весь позапрошлый год - 20 миллиардов евро.

В 2015 году мы заключили новое Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве в 29 приоритетных сферах, включающих вопросы международной и региональной безопасности, торговли, инвестиций, развития инфраструктуры, а также инноваций, культуры, спорта и туризма. Европейский Союз поддерживает курс Казахстана на интеграцию в мировую политику и экономику, проведение в нашей стране широкомасштабных реформ в ключевых сферах государственной и общественной жизни.

Отдельного внимания в контексте партнерства Казахстана и Европейского Союза заслуживает предлагаемое мной видение об объединении Евразийского экономического союза, Экономического пояса Шелкового пути и Европейского Союза в единый интеграционный проект под названием «Большая Евразия».

Экономические выгоды подобной синергии налицо. За счет новых казахстанских сухопутных трансконтинентальных коридоров, которые были построены в рамках национальной программы «Нұрлы жол», удалось значительно, до двух недель, сократить сроки перевозки грузов из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу. Эти новые возможности способствуют развитию всего Евразийского континента, и сегодня мы работаем над тем, чтобы сплотить вокруг идеи «Большой Евразии» наших европейских партнеров.

Между тем, процесс установления диалога между ЕС и ЕАЭС должен теоретически охватывать не только экономические аспекты, но и вопросы безопасности. В этой связи целесообразным также представляется формирование единого пространства евроазиатской безопасности под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Совместная деятельность ЕС и ОБСЕ могла бы быть направлена на создание общей платформы экономического сотрудничества и безопасности.

Поэтому дальнейшее продвижение наших отношений сегодня особенно актуально, учитывая нарастание общей непредсказуемости развития мировой экономики. Главное, наше сотрудничество может стать важным фактором ослабления политической напряженности и «локомотивом» экономического прогресса Евразии.

- В этом году Казахстан в третий раз принимает участие в работе Форума «Азия-Европа». Каков будет Ваш посыл нынешнему саммиту АСЕМ?

- Наша страна в географическом смысле находится одновременно как в Азии, так и Европе. Поэтому Казахстан крайне заинтересован в реализации ключевой концепции АСЕМ по укреплению взаимосвязанности государств евразийского континента.

В связи с этим Республика Казахстан ставит вопрос о взаимодействии многосторонних институтов Европы и Азии. Полагаю, что пришло время провести под эгидой АСЕМ Форум азиатских и европейских региональных организаций. Уверен, что партнерство между ними станет хорошим подспорьем для обеспечения взаимосвязанности между странами-участницами АСЕМ.

Мы также призываем к объединению усилий ОБСЕ и СВМДА. В данном контексте хотел бы подчеркнуть важность темы доверия в отношениях между странами Европы и Азии. Одним из ключевых инструментов его укрепления являются усилия по разрешению существующих и предотвращению новых конфликтов и кризисов.

Казахстан также способен содействовать реализации таких принципов АСЕМ как «Европа для всех», «Азия для всех». В частности, наша страна в дополнение к роли транзитно-транспортного моста между Европой и Азией может предложить свою территорию в качестве хаба для продвижения европейского бизнеса, инвестиций, технологий, науки и культуры в Азии, и наоборот. Сегодня уже фактически создана институциональная платформа подобного хаба. Ее компонентами могут быть, например, Международный финансовый центр «Астана», Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов, Международный технопарк IT-стартапов «Астана Хаб», Назарбаев университет, ряд значимых культурных учреждений, в том числе театры «Астана Опера», «Астана Балет».

В свою очередь, действующий в нашей стране уникальный орган - Ассамблея народа Казахстана, в котором представлены этнокультурные организации диаспор европейских и азиатских этносов, живущих в нашей стране, способен внести существенный вклад в реализацию инициативы АСЕМ «People to people».

Мы верим, что партнерство в Евразии способно укрепить мировую систему и готовы активно содействовать делу поддержания международной стабильности и безопасности.

- Казахстан избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2017-2018 годы. Какова была внешнеполитическая повестка дня Казахстана в рамках его председательства в январе текущего года? Какие мероприятия еще планирует провести Ваша страна до окончания своей миссии?

- Прежде всего, необходимо отметить, что деятельность Республики Казахстан в Совете Безопасности ООН осуществлялась по семи приоритетам, обозначенным в моем Политическом обращении под названием «Казахстанское концептуальное видение упрочения глобального партнерства для построения безопасного, справедливого и процветающего мира».

1. Достижение мира, свободного от ядерного оружия.

2. Предотвращение и полное устранение угрозы глобальной войны через снижение степени военного противостояния на глобальном и региональном уровнях.

3. Формирование модели региональной зоны мира, безопасности, сотрудничества и развития в Центральной Азии.

4. Борьба с международным терроризмом и насильственным экстремизмом.

5. Усилия по национальному примирению и восстановлению мира на Африканском континенте.

6. Совместные меры по предотвращению войн и конфликтов, защите прав человека, реализации Целей устойчивого развития, борьбе с изменением климата.

7. Адаптация Совета Безопасности и всей системы ООН к угрозам и вызовам человечеству в XXI веке и повышение роли Всемирной Организации в мировых делах.

Данное обращение было принято в качестве официального документа Совета Безопасности ООН.

В рамках своей работы в январе 2018 года Казахстан впервые в своей истории председательствовал в этом главном глобальном органе мира. Наше председательство проходило в условиях продолжавшейся напряженности в мировых политических процессах.

Несмотря на сложности, Казахстан достойно выполнил эту ответственную миссию и достиг основных целей председательства. Во время моего визита в США 18 января текущего года я принял участие в тематическом брифинге высокого уровня на тему «Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия». Основной целью данного мероприятия стал поиск решения основных проблем в сфере нераспространения через призму укрепления мер доверия. Кроме того, в Нью-Йорке было принято Заявление Председателя Совета Безопасности ООН, посвященное Всеобъемлющей стратегии предотвращения конфликтов. Это первый политически обязывающий международный акт Совбеза, разработанный и принятый при лидерстве Казахстана.

Нашей стране удалось добиться, чтобы в него, наряду с ранним предупреждением, превентивным развертыванием, посредничеством, миротворчеством, постконфликтным миростроительством и укреплением мер подотчетности, были также впервые включены вопросы нераспространения оружия массового уничтожения.

Вместе с тем, международный терроризм сегодня продолжает оставаться одним из самых главных и острых вызовов глобальному миру и безопасности.

На 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН мной была озвучена идея учреждения глобальной контртеррористической коалиции (сети) государств под эгидой ООН. В качестве основы для формирования этой коалиции Казахстаном было предложено разработать Кодекс поведения по достижению мира, свободного от терроризма. Хочу особо подчеркнуть, что 28 сентября 2018 года в рамках 73-й сессии ГА ООН, более 70 государств-членов ООН поддержали нашу инициативу и присоединились к Кодексу.

До окончания своего членства в Совете Безопасности ООН Казахстан намерен проводить активную работу и вносить посильный вклад в его деятельность по всем пунктам повестки в целях поддержания международного мира и безопасности.

Сегодня наша страна продолжает председательствовать в комитетах Совета Безопасности по Афганистану/Талибану, по ИГИЛ/ДАИШ/Аль-Каида и по Сомали/Эритрее.

В целом, считаю, что председательство Казахстана продемонстрировало открытость и конструктивность нашей внешней политики, способность достигать компромиссов без ущерба национальным интересам. Мы обеспечили слаженную и транспарентную работу Совета Безопасности, подтвердив уникальную договороспособность нашей дипломатии и закрепив реноме Казахстана как ответственного партнера и непредвзятого медиатора.

- В настоящее время в Центральной Азии наметились устойчивые тенденции к развитию интеграционных процессов, и регион может стать зоной мира, сотрудничества и безопасности. Каких успехов добился Казахстан в данном вопросе, и какие вызовы стоят перед Вашей страной?

- Казахстан уделяет особое внимание развитию отношений с государствами Центральной Азии. Мы активно выступаем за сближение стран региона и укрепление взаимовыгодного сотрудничества.

В качестве непостоянного члена в Совете Безопасности ООН, Казахстан целенаправленно отстаивает общие интересы государств Центральной Азии, представляющие особую актуальность для дальнейшего успешного и безопасного развития региона. В их числе вопросы борьбы с терроризмом и экстремизмом, наркотиками и организованной преступностью, а также укрепление безопасности границ и противодействие незаконной миграции.

Отрадно отметить, что за прошедшие два года межгосударственные и межрегиональные связи вышли на качественно новый уровень, сделан серьезный прорыв в отношениях. Так, в ходе первой состоявшейся в марте текущего года в Астане Консультативной встречи глав государств Центральной Азии были определены базовые приоритеты пятистороннего сотрудничества и намечены планы на будущее.

При этом хотел бы обратить внимание на отсутствие в этих усилиях какой-либо «блоковой ментальности». Мир и процветание в этом регионе выгодны не только для его стран, но и для крупных внерегиональных государств. В этой связи мы с центральноазиатскими партнерами отметили необходимость дальнейшего укрепления связей с Россией, КНР и ЕС.

Казахстан выступает за усиление взаимовыгодного сотрудничества стран Центральной Азии по всему спектру. Это касается развития и расширения взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, водно-энергетической, культурно-гуманитарной и других сферах. Между нашими странами соответствующими соглашениями и договорами установлен стратегический уровень партнерства. При этом стержнем двусторонних отношений, безусловно, является торгово-экономическое сотрудничество.

В целом, Центральная Азия - это регион уникальных возможностей и большого, пока еще нереализованного потенциала. Обеспечение его устойчивого развития, стабильности и процветания - это наша общая и вполне достижимая задача.

- На протяжении долгих лет внимание мирового сообщества приковано к конфликту в Афганистане. Какой вклад может внести Казахстан в обеспечении стабилизации ситуации в этой стране? Какие меры могут быть предприняты для противодействия терроризму и экстремизму в регионе?

- Безусловно, нестабильность в Афганистане, угрозы терроризма, экстремизма и наркотрафика, исходящие из этой страны, касаются и Казахстана, поскольку мы находимся по соседству.

Наша страна на протяжении многих лет последовательно вносит свой посильный вклад в усилия международного сообщества по стабилизации ситуации в Афганистане, ежегодно оказывая финансовую, техническую и гуманитарную помощь. В частности, придавая особое значение развитию человеческих ресурсов в Афганистане, мы реализуем образовательную программу для одной тысячи афганских студентов в вузах Казахстана на сумму 50 миллионов долларов США.

Кроме того, являясь председателем комитета Совета Безопасности ООН по Афганистану/Талибану, мы продвигаем вопросы, представляющие особую актуальность для мира, безопасности, стабильности и развития Афганистана.

Казахстан поддерживает также эффективные форматы глобального и регионального сотрудничества с участием Афганистана, включая такие авторитетные площадки, как СВМДА, ШОС, Стамбульский процесс, Ташкентская конференция, Московский формат, форумы СAREC и RECCA, а также другие.

Совсем недавно 5 сентября текущего года в Астане была организована Региональная конференция на тему «Расширение прав и возможностей женщин в Афганистане». Мы надеемся, что данная конференция внесет свою лепту в дело стабильного, экономически устойчивого и безопасного развития этой страны. В рамках конференции было объявлено о новой совместной программе сотрудничества по образованию афганских девушек, которую будут реализовывать Европейский Союз, Казахстан и Узбекистан.

В целях восстановления многострадального Афганистана мировое сообщество под эгидой ООН должно продолжать оказывать разноплановую помощь Кабулу. Полагаем важным отметить, что правительство этой страны продолжает реформы, направленные на трансформацию в стабильное демократическое государство.

С точки зрения региональной интеграции, развития экономического сотрудничества и транснациональных торговых маршрутов Исламская Республика Афганистан является перспективным партнером, располагающим существенным транзитным потенциалом и достаточно емким внутренним рынком.

В этой связи Казахстан всецело поддерживает вовлечение Афганистана в расширяющуюся региональную сеть торговых, энергетических и транспортных связей. Развитие транспортной инфраструктуры критически важно для реализации огромного потенциала этой страны и всего центрально-азиатского региона.

- Сегодня Астана стала одной из диалоговых площадок для обсуждения международных и региональных вопросов. Каковы успехи Казахстана в данном направлении?

- Убежден, что диалог - это единственная реальная альтернатива конфликту и силовому противостоянию для всего человечества в настоящем и будущем. Причиной большинства войн является страх. Людям свойственно бояться неизвестного, непонятного, чужого.

Встречи и переговоры помогают лучше узнать друг друга, понять цели и интересы, опасения и надежды другого.

Поэтому с первых лет независимости развитие международного диалога стало ключевым принципом внешней политики Казахстана. Ценности мира и сотрудничества, безопасного и устойчивого роста отвечают коренным интересам нашего государства. За эти годы наша новая столица Астана стала центром, где генерируются многие глобальные миротворческие инициативы, встречающие понимание и поддержку мирового сообщества.

Казахстан стал инициатором создания в 1992 году Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии - постоянно действующей диалоговой площадки, на которой за одним столом сидели представители Израиля и Палестины, Индии и Пакистана.

Организованный в 2001 году Евразийский медиа-форум давно вышел за рамки чисто журналистского формата, и стал местом, где обсуждаются самые актуальные вопросы современности.

Испокон веков все конфессии призывают к миру и согласию. Однако сегодня религия, к сожалению, часто становится фактором, который разделяет людей, способствует недоверию и конфронтации.

В 2003 году по моей инициативе в Астане начал работу Съезд лидеров мировых и традиционных религий. В октябре текущего года состоится уже VI Съезд. На протяжении 15 лет эта площадка служит формированию культуры взаимного уважения на глобальном уровне, что особенно актуально в условиях роста межэтнической и межрелигиозной нетерпимости в разных частях планеты.

В настоящее время мир меняется с невероятной скоростью. Для поиска решений ключевых экономических и социальных проблем современности мы в 2008 году запустили Астанинский экономический форум. Он ежегодно собирает вместе политиков, ученых и представителей бизнес-сообщества из разных стран мира.

В 2015 году в нашей столице начал работу Астанинский клуб - нейтральная дискуссионная платформа, создающая условия для международного экспертного диалога.

Казахстан готов брать на себя роль ответственного и беспристрастного посредника при решении актуальных международных проблем.

Так, проведение в 2013 году в Алматы двух раундов переговоров по иранской ядерной программе позволило добиться положительных сдвигов в переговорном процессе, приведших в итоге два года спустя к принятию Совместного всеобъемлющего плана действий.

Благодаря нашему содействию удалось достигнуть успешного урегулирования российско-турецких отношений. Россия и Турция - страны, близкие Казахстану в контексте истории и культуры. И выбор в пользу сотрудничества, который сделали лидеры этих государств, очень важен для нас.

В декабре 2014 года, во время украинского кризиса, мы внесли свой скромный вклад в нормализацию отношений между Россией и Европой, убедив российского президента и его французского коллегу в жизненной необходимости диалога, а не конфронтации и тупика.

Астанинский переговорный процесс по урегулированию ситуации в Сирии стал действенным инструментом по достижению мира в этой стране. В частности, в нашей столице была достигнута договоренность о создании зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в Сирии.

Хочу отметить, что мы не пытаемся решать за других сложные, почти неразрешимые проблемы. Мы лишь хотим помочь противостоящим сторонам встать на путь диалога. Если нам удается помочь им сделать свой выбор в пользу мирных переговоров, а не военных действий, то это уже немало.