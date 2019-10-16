Нурсултан Назарбаев обратился к участникам Всемирного саммита лидеров в онкологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев поприветствовал участников Всемирного саммита лидеров в онкологии, проходящего в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Приветственное слово Елбасы зачитал заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев.

«Уважаемые дамы и господа! Я приветствую вас на Всемирном саммите лидеров по борьбе с раком в столице Казахстана. Самым ценным достоянием человека во все времена было здоровье. Вместе с тем ухудшение состояния окружающей среды, малоподвижный образ жизни, нездоровое питание привели к увеличению бремени хронических болезней, в том числе онкологических заболеваний. Казахстан активно реагирует на эти глобальные тенденции», - отмечается в обращении Елбасы.

Нурсултан Назарбаев также отметил, что в 2018 году по его поручению был утвержден Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями до 2022 года. В текущем году начато строительство Национального онкологического центра, в котором планируют внедрять самые передовые технологии диагностики и лечения рака.

«Однако онкологические заболевания намного легче поддаются лечению, если их рано выявлять. Ключевым звеном данного процесса является первичная медико-санитарная помощь, и ровно год назад 194 страны мира единогласно приняли Астанинскую декларацию ВОЗ по ПМСП. Астанинская декларация призвала лидеров мирового сообщества усилить роль ПМСП для достижения всеобщего охвата медицинскими услугами и сохранения здоровья людей. Сильная ПМСП обеспечит качественную профилактику, раннее выявление и эффективное лечение большинства болезней, включая рак», - зачитал Бердибек Сапарбаев.

«Для нашей страны здоровье населения является ключевой основой устойчивого развития и роста благосостояния.

Выражаю всем благодарность за активное участие в саммите, желаю успехов и плодотворной работы!» - пожелал Елбасы.

Напомним, в Нур-Султане проходит Всемирный саммит лидеров в онкологии (WCLS). В работе саммита принимают участие более 350 делегатов из более чем 70 стран мира.

Мероприятие собрало министров здравоохранения, первых леди, лидеров городов и промышленности, старших руководителей и других влиятельных участников сообщества по вопросам рака, здравоохранения и развития, чтобы обсудить достигнутый прогресс и основные проблемы, с которыми сталкиваются страны при включении рака в свои планы UHC (United Health Сare – всеобщий охват здравоохранением).