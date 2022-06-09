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    Нурсултан Назарбаев не вмешивается в политику - спикер Сената

    9 Июня 2022, 13:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на сегодня не вмешивается в политику. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил председатель Сената Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на сегодня не вмешивается в политику. Вы, наверное, это сами видите. Конечно, в масштабных мероприятиях как референдумы, выборы, он может участвовать как гражданин страны. Все вопросы решаются таким образом, как указано в законе. В соответствии с Конституцией есть права Правительства, Сената, Мажилиса. Все это мы реализуем в рамках законодательства. Нурсултан Абишевич проголосовал на референдуме, это право каждого гражданина. Но в качестве политика и как первый Президент не вмешивается в политику Казахстана», - прокомментировал Маулен Ашимбаев после заседания Сената.

    Также он заявил, что с Нурсултаном Назарбаевым он не советуется.

    «В настоящее время все ветви власти, все государственные органы осуществляют свои полномочия на законодательном уровне», - ответил М. Ашимбаев.

    Ранее спикер Сената Маулен Ашимбаев, комментируя прошедший в стране референдум, заявил, что деятельность палаты необходимо будет усовершенствовать.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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