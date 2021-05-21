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    Нурсултан Назарбаев назвал направления экономики, которые необходимо развивать в ЕАЭС

    21 Мая 2021, 17:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев назвал направления экономики, которые необходимо развивать сейчас в ЕАЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В данный период, на мой взгляд, важно уделить особое внимание следующим направлениям. Первое – социальная инфраструктура, в ближайшие годы необходимо добиться максимального прогресса в области создания рынка лекарств, медицинских изделий», - сказал Нурсултан Назарбаев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

    Второе направление, по словам Елбасы, это продовольственная безопасность, агропромышленная политика.

    «Важно ускорить кооперацию в этом направлении, исключить любую возможность дефицита продовольствия, создать условия для развития бизнеса на всем пространстве. Как дают аналитики - инфляция, накаченные 10 трлн долларов в эти годы банками, они, конечно, вызовут большую инфляцию. Это 12% ВВП мира до пандемии, поэтому нам все это надо будет учитывать», - добавил Нурсултан Назарбаев.

    Напомним, сегодня в режиме онлайн стартовало заседание глав государств ВЕЭС под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Внешняя политика Казахстана Экономика ЕАЭС Первый Президент - Елбасы
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