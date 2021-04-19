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    Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Президенту Туркменистана

    19 Апреля 2021, 11:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

    Первый Президент Казахстана с глубокой скорбью воспринял весть о кончине отца Президента Туркменистана – Мяликгулы Бердымухамедова.

    «Потеря близкого человека – невосполнимое горе. Выражаю глубочайшие соболезнования Вам и Вашим родным.

    Уверен, что светлый образ Вашего отца, посвятившего всю свою сознательную жизнь во благо народа Туркменистана, навсегда останется в сердцах знавших его людей», - говорится в телеграмме.

    Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

    Автор:

    Туркменистан Общество Первый Президент - Елбасы
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