Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 25 °С
Алматы: 25 °С
USD 380.53 EUR 426.23
RUB 5.83 CNY 56.15
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Нурсултан Назарбаев наградил Алишера Усманова орденом «Достық»

11 Мая 2019 14:30 141
Поделиться:
Нурсултан Назарбаев наградил Алишера Усманова орденом «Достық»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев наградил учредителя компании «USM Holdings» Алишера Усманова орденом «Достық», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Новости по теме

Продолжение операции «Жусан»: Касым-Жомарт Токаев сделал заявление
Президент поздравил казахстанцев с Днем Победы Президент РК поручил в кратчайшие сроки повысить уровень сервиса на Алаколе

Елбасы Нурсултан Назарбаев вручил Алишеру Усманову орден «Достық» І степени за значительный вклад в укрепление дружбы и развитие экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией.


Нурсултан Назарбаев наградил Алишера Усманова орденом «Достық» 

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Архив