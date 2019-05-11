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Нурсултан Назарбаев наградил Алишера Усманова орденом «Достық»
11 Мая 2019 14:30 141
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев наградил учредителя компании «USM Holdings» Алишера Усманова орденом «Достық», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
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Елбасы Нурсултан Назарбаев вручил Алишеру Усманову орден «Достық» І степени за значительный вклад в укрепление дружбы и развитие экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией.
Ключевые слова: Президент Казахстана,
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