Нурсултан Назарбаев – лидер борьбы за мир, свободный от ядерного оружия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Современные позиции Казахстана как авторитетного, миролюбивого и ответственного члена международного сообщества имеют под собой прочный фундамент, который своими инициативами, действиями и решениями последовательно закладывал Первый Президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев. О том, каким образом его активная и последовательная роль в авангарде борьбы за мир без ядерного оружия в XXI веке трансформируется в конкретный практический вклад в обеспечение глобальной стабильности и безопасности, корреспондент «Казахстанской правды» поговорил с советником Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Адилем Турсуновым, передает МИА «Казинформ».

– Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев является признанным в мире лидером глобального движения за ядерное разоружение и нераспространение. В конце августа в Нью-Йорке прошла специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, посвященная Международному дню действий против ядерных испытаний. Как прошло это мероприятие, каковы его главные итоги?





– Да, действительно, 26 авгус­та текущего года в Нью-Йорке состоялась специальная сессия высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, посвященная Международному дню действий против ядерных испытаний.

В ходе указанного мероприя­тия Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) в лице ее исполнительного сек­ретаря Лассины Зербо объявила о присвоении Нурсултану Назарбаеву нового статуса «Чемпион за мир, свободный от ядерных испытаний».

Данным своим решением ОДВЗЯИ признала особый исторический вклад Елбасы в глобальные усилия по построению мира без угрозы использования наиболее смертоносного вида оружия массового уничтожения.

Если чуть подробнее рассказать об указанной спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН, то можно отметить следующее.

Во-первых, она, как и многие другие международные мероприятия в текущем году, прошла в онлайн-формате. Связано это было, конечно же, с ограничения­ми, введенными по всему миру на фоне пандемии COVID-19.

Во-вторых, заседание в Нью-Йорке было посвящено дате, проч­но вошедшей в международный календарь благодаря инициативе Нурсултана Назарбаева. Как известно, Елбасы обнародовал ее 18 июня 2009 года на мероприятии, посвященном 20-летию прекращения испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне. И уже 2 декаб­ря того же года на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была единогласно принята резолюция об объявлении 29 августа Международным днем действий против ядерных испытаний.

Таким образом международное сообщество отметило дату 29 августа 1991 года, когда Указом Первого Президента нашей страны Семипалатинский ядерный полигон был закрыт навсегда.

Фактически данное решение стало первым в истории планеты юридическим запретом на проведение ядерных испытаний.

Позднее были закрыты или же законсервированы аналогичные полигоны в других странах мира, то есть бесповоротный пример Казахстана был поддержан на глобальном уровне.

Более того, он проторил путь к принятию 50-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 10 сентября 1996 года Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний – одного из главных международно-правовых документов в области ядерного нераспространения и разоружения, а также важной составной части современного миропорядка.

В-третьих, высокий уровень этой онлайн-встрече придали обращения к ее участникам Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева, которое зачитал министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди.

– Создание международного пула «Чемпионы за мир, свободный от ядерных испытаний» – инициатива совершенно новая, но уже понятно, что для тех, кто в него вошел и еще войдет, это не просто парадный статус. Какова миссия чемпионов, как они благодаря новому статусу смогут приумножить свой вклад в ядерную безопасность?





– Хотел бы добавить, что на сессии Генассамблеи ООН 26 августа в Нью-Йорке глава ОДВЗЯИ Лассина Зербо удостоил статуса «Чемпион за мир, свободный от ядерных испытаний» и экс-президента Финляндии Тарью Халонен.

Примечательно, что Нурсултан Назарбаев и Тарья Халонен стали первыми в истории ОДВЗЯИ обладателями данного статуса.

Предполагается, что они будут вести информационно-пропагандистскую работу с теми государствами, которые еще не подписали ДВЗЯИ, с целью улучшения понимания ими выгод от сотрудничества с организацией.

В ОДВЗЯИ также исходят из того, что Елбасы может поделиться с заинтересованными странами своим практическим опытом, к примеру, таким, как осуществление Казахстаном добровольного демонтажа своей инфраструктуры, связанной с ядерным оружием.

Важно подчеркнуть, что чемпио­ны за мир, свободный от ядерных испытаний, одновременно становятся членами Группы видных деятелей ОДВЗЯИ.

Эта группа была создана в 2013 году в офисе ООН в Нью-Йорке для обеспечения так называемого инновационного и сфокусированного подхода к ратификации ДВЗЯИ странами, от которых зависит вступление договора в силу.

С помощью своего опыта, знаний и политического влияния Группа видных деятелей будет поддерживать и дополнять усилия чемпионов по продвижению вступления договора в силу, а также способствовать международным начинаниям для дос­тижения этой цели.

В Группу видных деятелей входят около 30 членов, в том числе бывшие и действующие главы государств и правительств, представители руководящего звена ООН и других международных организаций, министры иностранных дел и так далее.





– Мероприятия в честь Международного дня действий против ядерных испытаний в Организации Объединенных Наций проводятся регулярно и на высоком уровне участия. В чем значимость этих мероприятий, равно как и самого памятного дня?





– Международный день действий против ядерных испытаний широко отмечается мировым сообществом начиная с 2010 года и несет широкую смысловую нагрузку.

В частности, все участники прошедшего в штаб-квартире ООН мероприятия отмечали необходимость того, чтобы не снижать обороты активной информационно-просветительской работы о серьезных негативных последствиях испытательных взрывов ядерного оружия и необходимости соблюдения режима тишины на ядерных полигонах.

По их мнению, принципиально важно держать этот вопрос в фокусе постоянного внимания.

При этом необходимо постоянно призывать государства планеты консолидироваться в борьбе против угроз ядерного оружия и подтверждать коллективную приверженность безъядер­ному миру.

О большом интересе к Международному дню действий против ядерных испытаний свидетельствует тот факт, что помимо исполнительного секретаря ОДВЗЯИ Лассины Зербо на открытии специальной сессии также выступили бывший президент Финляндии Тарья Халонен и гражданские активисты государств, пострадавших от ядерных испытаний (Австралия и Маршалловы острова).

Далее свои национальные заявления сделали представители 26 государств – членов ООН (в том числе Германии, Индонезии, Италии, Пакистана, Ирана, Китая, Японии, Австрии и других), 7 региональных групп африканских, восточноевропейских и западноевропейских государств, Европейского союза, а также субрегиональных групп (арабская группа, АСЕАН, Форум тихоокеанских островов).

Вел заседание председатель 74-й сессии Генеральной Ассамб­леи ООН Мухаммад Тиджани-Банде.

В целом в мероприятии приняли участие около 300 человек, представляющих в том числе авторитетные международные организации и неправительственные объединения, СМИ и гражданское общество.

Иными словами, такие международные дни являются хорошим поводом для того, чтобы обратить особое внимание на вопросы, которые вызывают озабоченность в мире, для мобилизации политической воли и ресурсов в целях решения глобальных проблем.

В этом отношении роль мероприятий, подобных нью-йоркскому, является особенной и востребованной для всех сторонников мира без ядерного оружия.





– С инициативой о присвоении статуса чемпионов выступила Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Что представляет собой этот договор сегодня?

– ДВЗЯИ является одним из краеугольных камней в современной системе международной безопасности и ядерного нерас­пространения.

Согласно основным положениям договора, каждое его государство-участник обязуется не производить испытательные взрывы ядерного оружия, запрещать и предотвращать ядерные взрывы в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем.

Одновременно оно обязуется далее воздерживаться от побуж­дения, поощрения или какого-либо участия в проведении любого испытательного взрыва ядерного оружия и любого другого ядерного взрыва.

Полномасштабный контроль за соблюдением документа возложен на Организацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, использую­щую современные технологии в области сейсмического, радионуклидного и инфразвукового контроля.

Депозитарием договора является Генеральный секретарь ООН, штаб-квартира ОДВЗЯИ находится в Вене.

Согласно статье 14 договора, 44 государства, входящие в Приложение 2 и располагающие ядерным потенциалом, должны подписать и ратифицировать документ для того, чтобы он вступил в силу.

На сегодня договор подписали 184 государства (из Приложения 2 не подписали КНДР, Индия и Пакистан) и ратифицировали 168 государств (из Приложения 2 не ратифицировали КНДР, Индия, Пакистан, а также Египет, Иран, Израиль, КНР и США).

Казахстан подписал ДВЗЯИ 30 сентября 1996 года, ратифицировал его 14 декабря 2001 года, Договор вступил в силу для нашей страны 14 мая 2002 года.

– Что означает присвоение Нурсултану Назарбаеву статуса «Чемпион за мир, свободный от ядерных испытаний»?





– В первую очередь это еще одно яркое свидетельство широкого международного признания огромного вклада Елбасы в тот факт, что в настоящее время все ядерные полигоны в мире замолкли и соблюдают режим тишины.

Ведь объявив о присуждении Нурсултану Назарбаеву нового статуса, Лассина Зербо представлял ни много ни мало 184 государства мира, которые на сегодня являются подписантами Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

При этом, если смотреть на ситуацию в более широком контекс­те, то Первый Президент нашей страны является, конечно же, одним из наиболее авторитетных мировых лидеров борьбы в целом за мир, свободный от ядерного оружия.

В данном контексте можно обратить внимание на несколько выдержек из недавних посланий, адресованных Елбасы главными спикерами прошедшего в Нью-Йорке мероприятия.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, в частности, подчеркнул: «Мы все признаем глобальное лидерство и пример Казахстана в построении мира, свободного от ядерного оружия, включая инициирование шагов, которые привели к учреждению Международного дня действий против ядерных испытаний».

Исполнительный секретарь ОДВЗЯИ Лассина Зербо, обращаясь к Нурсултану Назарбаеву, отметил: «Как Первый Президент Казахстана Вы внесли уникальный вклад в обеспечение международного мира и безопасности. Благодаря заложенному Вами фундаменту сегодня Казахстан успешно играет важную роль на мировой арене. Хотел бы выразить мою искреннюю благодарность за Вашу неоценимую поддержку и преданность делу ликвидации глобального риска ядерных испытаний. Я признателен за Ваши инициативы и за Вашу неизменную поддержку договора. Международное сообщество высоко оценивает Ваше наследие в области создания мира, свободного от ядерного оружия».

И в завершение интервью хотел бы привести важнейшую цитату из обращения Нурсултана Назарбаева к участникам специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН: «Я твердо уверен в том, что планета Земля рано или поздно навсегда избавится от этого рокового вида оружия массового уничтожения, и главная цель моего манифеста «Мир. XXI век» будет достигнута».



