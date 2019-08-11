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    Нурсултан Назарбаев: Курбан айт – священный праздник для всех мусульман мира

    11 Августа 2019, 07:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцевс праздником Курбан айт. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой напресс-службу Елбасы.

    «Уважаемые соотечественники!

    Поздравляю вас с праздником Курбан айт!

    Курбан айт – священный праздник для всех мусульманмира, символизирующий торжество добра, милосердия и великодушия.

    Этот день призван сохранять и беречь такиеобщечеловеческие ценности, как мир, единство и согласие.

    Отрадно, что Курбан айт и другие религиозныепраздники способствуют укреплению духовно-нравственных основ общества и находятсвое отражение в чистоте помыслов и добрых поступках людей.

    Пусть в этот праздник сбудутся все ваши благиепожелания!

    Желаю всем казахстанцам крепкого здоровья, счастьяи благополучия!» - говорится впоздравлении Елбасы Нурсултана Назарбаева.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Религия Первый Президент - Елбасы
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