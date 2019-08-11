Нурсултан Назарбаев: Курбан айт – священный праздник для всех мусульман мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцевс праздником Курбан айт. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой напресс-службу Елбасы.

«Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с праздником Курбан айт!

Курбан айт – священный праздник для всех мусульманмира, символизирующий торжество добра, милосердия и великодушия.

Этот день призван сохранять и беречь такиеобщечеловеческие ценности, как мир, единство и согласие.

Отрадно, что Курбан айт и другие религиозныепраздники способствуют укреплению духовно-нравственных основ общества и находятсвое отражение в чистоте помыслов и добрых поступках людей.

Пусть в этот праздник сбудутся все ваши благиепожелания!

Желаю всем казахстанцам крепкого здоровья, счастьяи благополучия!» - говорится впоздравлении Елбасы Нурсултана Назарбаева.