Нурсултан Назарбаев: Курбан айт – священный праздник для всех мусульман мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

«Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с праздником Курбан айт!

Курбан айт – священный праздник для всех мусульман мира, символизирующий торжество добра, милосердия и великодушия.

Этот день призван сохранять и беречь такие общечеловеческие ценности, как мир, единство и согласие.

Отрадно, что Курбан айт и другие религиозные праздники способствуют укреплению духовно-нравственных основ общества и находят свое отражение в чистоте помыслов и добрых поступках людей.

Пусть в этот праздник сбудутся все ваши благие пожелания!

Желаю всем казахстанцам крепкого здоровья, счастья и благополучия!» - говорится в поздравлении Елбасы Нурсултана Назарбаева.