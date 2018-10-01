Нурсултан Назарбаев: Казахстанские учителя - самые патриотичные и умные

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Телерадиокомплекс Президента РК поздравил учителей с профессиональным праздником, опубликовав архивное видео, в котором Глава государства Нурсултан Назарбаев обращается к казахстанским учителям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Считаю, что учителя наши - самые патриотичные, самые умные, ну и самые критичные, поскольку образованные люди. И самые патриотичные потому, что неся на своих плечах все тяготы, трудности, все, что переживает народ, вы продолжали учить наших детей благородству, патриотизму, человечности, то есть вечным человеческим ценностям. За это мы все благодарны. Мы все вышли из рук учителя. Мы все когда-то хотели сделать учителю своему нечто приятное. Всегда это было нашей мечтой», - говорил Президент на встрече с учителями Казахстана в 2001 году.

Отметим, с 1965 года по сложившейся традиции Казахстан этот профессиональный праздник отмечает в первое воскресенье октября. В этом году День учителя приходится на 7 октября.

В нынешнем Послании народу Казахстана Глава государства поручил разработать и принять в следующем году Закон «О статусе педагога». «Документ должен предусмотреть все стимулы для учителей и работников дошкольных организаций, сократить нагрузку, оградить от непредвиденных проверок и несвойственных функций», - заявил Нурсултан Назарбаев.