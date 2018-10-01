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Нурсултан Назарбаев - инвесторам: Надо уважать страну, в которой работаете

5 Октября 2018 14:42 180
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Нурсултан Назарбаев - инвесторам: Надо уважать страну, в которой работаете

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев потребовал наказывать большими штрафами предприятия, загрязняющие окружающую среду, передает корреспондент МИА «Казинформ».    

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Выступая с ежегодным посланием народу Казахстана Глава государства заявил, что экологический контроль со стороны Министерства энергетики осуществляется слабо и потребовал, согласно законодательству, повысить требования.

«Европарламент вчера заседал и сообщил, что в Евросоюзе на 40% будут сокращены выбросы, мазут вообще не будет использоваться. А мы куда смотрим? То есть тот, кто загрязняет, должен иметь такие штрафы, что мало не покажется. И не надо этого бояться. Инвесторам у себя на родине пикнуть не дают, а здесь они вольготно себя чувствуют. Надо уважать страну, где работаете», - заявил Глава государства.

Президент отметил необходимость усиления работы по улучшению экологической обстановки. По его словам, надо улучшить системы экологического мониторинга и предоставить свободный онлайн-доступ к ним.

 

 

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Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
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Автор:

Дамир Байманов

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