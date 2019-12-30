+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 380.44 EUR 423.66
RUB 6.14 CNY 54.38
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Нурсултан Назарбаев и Сооронбай Жээнбеков обменялись поздравлениями с Новым годом

30 Декабря 2019 15:28
Поделиться:
Нурсултан Назарбаев и Сооронбай Жээнбеков обменялись поздравлениями с Новым годом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

Новости по теме

Елбасы провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана
Нурсултан Назарбаев поговорил по телефону с Реджепом Тайипом Эрдоганом Первый Президент Казахстана продолжает оставаться ядром евразийской интеграции  - Айдос Укибай Елбасы принял Ерлана Тургумбаева

Собеседники обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом и выразили уверенность, что казахстанско-кыргызские отношения и впредь будут развиваться в духе традиционного добрососедства и сотрудничества.

Разговор состоялся по инициативе кыргызской стороны.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Кыргызстан, Первый Президент - Елбасы,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив