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Нурсултан Назарбаев и Сооронбай Жээнбеков обменялись поздравлениями с Новым годом
30 Декабря 2019 15:28
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.
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Собеседники обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом и выразили уверенность, что казахстанско-кыргызские отношения и впредь будут развиваться в духе традиционного добрососедства и сотрудничества.
Разговор состоялся по инициативе кыргызской стороны.
Ключевые слова: Кыргызстан, Первый Президент - Елбасы,
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