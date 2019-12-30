Нурсултан Назарбаев и Сооронбай Жээнбеков обменялись поздравлениями с Новым годом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

Собеседники обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом и выразили уверенность, что казахстанско-кыргызские отношения и впредь будут развиваться в духе традиционного добрососедства и сотрудничества.

Разговор состоялся по инициативе кыргызской стороны.