Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиёев обменялись поздравлениями с наступающим Наурызом

    20 Марта 2020, 14:41

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев провёл телефонный разговор с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

    Сегодня, 20 марта, состоялся телефонный разговор Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым.

    В ходе беседы собеседники тепло поздравили друг друга и братские народы Узбекистана и Казахстана с наступающим праздником весны, пробуждения природы и обновления – Наурызом.

    Особо отмечено, что этот светлый праздник символизирует духовно-культурную близость наших народов, которые испокон веков прочно связывают узы взаимного доверия, добрососедства и партнерства, общность истории, культуры и традиций.

    Выражена полная поддержка принимаемым в двух странах решительным мерам по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, а также снижению ее негативного влияния на устойчивое социально-экономическое развитие и современную динамику узбекско-казахстанских многоплановых отношений.

    Подчеркнута важность продолжения эффективной координации и тесного взаимодействия на уровне правительств.

    В ходе разговора рассмотрены также актуальные аспекты двусторонних отношений, состоялся обмен мнениями по вопросам регионального сотрудничества и международной повестки.

    Разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.

    Автор:

    Мирас Куандыков

    Узбекистан Наурыз Первый Президент - Елбасы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    Вице-президент КФБ: Успех в Ташкенте - победа всей страны
    Отказ от дресс-кода летом сэкономит до 7% энергопотребления – эксперты из Узбекистана
    Появилось расписание боев казахстанских боксеров за «золото» ЧМ-2023
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров