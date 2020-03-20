Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиёев обменялись поздравлениями с наступающим Наурызом

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев провёл телефонный разговор с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

Сегодня, 20 марта, состоялся телефонный разговор Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым.

В ходе беседы собеседники тепло поздравили друг друга и братские народы Узбекистана и Казахстана с наступающим праздником весны, пробуждения природы и обновления – Наурызом.

Особо отмечено, что этот светлый праздник символизирует духовно-культурную близость наших народов, которые испокон веков прочно связывают узы взаимного доверия, добрососедства и партнерства, общность истории, культуры и традиций.

Выражена полная поддержка принимаемым в двух странах решительным мерам по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, а также снижению ее негативного влияния на устойчивое социально-экономическое развитие и современную динамику узбекско-казахстанских многоплановых отношений.

Подчеркнута важность продолжения эффективной координации и тесного взаимодействия на уровне правительств.

В ходе разговора рассмотрены также актуальные аспекты двусторонних отношений, состоялся обмен мнениями по вопросам регионального сотрудничества и международной повестки.

Разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.



