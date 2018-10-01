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Нурсултан Назарбаев: Деятельность профсоюзов направлена на улучшение условий работы казахстанцев

3 Октября 2018 12:49 204
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Нурсултан Назарбаев: Деятельность профсоюзов направлена на улучшение условий работы казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова приняла участие во внеочередном XXV съезде Федерации профсоюзов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду

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В съезде также участвовали председатель Федерации профсоюзов Б. Абдраим, министр труда и социальной защиты населения М. Абылкасымова, представители Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», международных организаций, а также более 200 делегатов отраслевых профсоюзов из всех регионов Казахстана.

Гульшара Абдыкаликова зачитала поздравление Президента Н. Назарбаева участникам съезда.

«Сегодня Федерация профсоюзов является крупнейшей общественной организацией страны, объединяющей в своих рядах порядка 2 миллионов человек. Главными медиаторами между работодателями и работниками выступают более 18 тысяч первичных профсоюзных организаций, которые содействуют разрешению трудовых конфликтов, защите прав трудящихся, улучшению условий и безопасности труда.


Нурсултан Назарбаев: Деятельность профсоюзов направлена на улучшение условий работы казахстанцев 

Свою эффективность доказала и трехсторонняя модель социального партнерства, в рамках которой  подписано свыше 115 тысяч меморандумов по сохранению рабочих мест. С участием профсоюзов ратифицировано 24 конвенции Международной организации труда. Все эти меры направлены на улучшение условий работы трудящихся и повышение качества их жизни.

Федерация профсоюзов, принимая на себя ответственность по модернизации трудовой сферы, совместно с работодателями должна стать движущей силой социальной адаптации казахстанцев к новым условиям Четвертой промышленной революции», - отмечено в документе.

Президент страны выразил уверенность в том, что будут пересмотрены формы и методы деятельности, разработана новая стратегия дальнейшего развития движения профсоюзов Казахстана с учетом глобальной трансформации рынка труда.

Федерация профсоюзов Республики Казахстан состоит из 21 отраслевого профсоюза и 17 территориальных объединений.

 

 

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Ключевые слова: Астана, Президент Казахстана,
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