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    Нурсултан Назарбаев будет представлять Казахстан на неформальном саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге

    19 Декабря 2019, 19:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев будет представлять Казахстан на предстоящем неформальном саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге (РФ), передает МИА «Казинформ».

    Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Касым-Жомарта Токаева Берик Уали в своем Facebook.

    «На мое имя поступают вопросы об участии Главы государства Касым-Жомарта Токаева в предстоящем неформальном саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге. В связи с этим сообщаю, что в ходе данного саммита нашу страну будет представлять Первый Президент - Елбасы Нурсултан Назарбаев, который является Почетным председателем Высшего евразийского экономического совета», - написал Берик Уали. «Согласно сложившейся практике, Глава государства и Елбасы не выезжают за рубеж вместе. Елбасы имеет право высказывать свое мнение в ходе обсуждения соответствующих документов. Право их подписания принадлежит Президенту», - пояснил пресс-секретарь Главы государства.Он также сообщил, что 20 декабря Касым-Жомарт Токаев планирует выступить на очередном заседании Национального совета общественного доверия.

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    ЕАЭС Первый Президент - Елбасы
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