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    Нуротановцы указали на низкое качество строительных работ в двух школах в Алматы

    19 Ноября 2020, 21:35

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Члены Комиссии партийного контроля Алматинского городского филиала партии «Nur Otan» посетили два объекта в Бостандыкском районе, вошедших в перечень социальной инфраструктуры города в рамках национального проекта «Құтты мекен». Это средняя школа №40 и школа-гимназия №81, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

    В ходе проверки нуротановцы указали подрядчику на низкое качество проведения строительных работ.

    Кроме того, выяснились факты задолженности подрядной организации перед рабочими за 5 месяцев.

    Также зафиксированы факты отставания от графика производства и несоответствие рабочему проекту. В этой связи на месте был проведен технический совет, по итогу были даны замечания с уведомлением представителей заказчика и генерального подрядчика.

    Дополнительно по итогам рейда нуротановцами будет направлено рекомендательное письмо на имя заказчика и в управление градостроительного контроля по устранению выявленных замечаний.

    На втором строительном объекте также отмечается отставание по срокам завершения работ. Инженер подрядной организации Ерлан Омаров объяснил это тем, что во время карантина большая часть работ была приостановлена, что вызвало отставание работ на объекте еще на два месяца.

    Также в ходе проверки члены комиссии обратили внимание на закуп строительных материалов отечественного производства.

    В целом, в Бостандыкском районе на контроле у партийцев находится девять объектов по реализации национального проекта «Құтты мекен».

    Работа по партийному контролю и мониторингу за ремонтом, строительством социальной и инженерной инфраструктуры в рамках партийного проекта проводится на постоянной основе повсеместно, где даются рекомендации локального характера, что в свою очередь позволяет создавать условия для эффективного противодействия коррупции, хищениям и халатности должностных лиц.

    Напомним, что данный проект инициирован Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Нур Отан Строительство
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