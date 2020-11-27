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    Нуротановцы разъяснили многодетным матерям в Алматы проблемные вопросы в сфере кредитования

    27 Ноября 2020, 11:35

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы неправительственные организации, предпринимательницы и многодетные матери обратились к представителям банков второго уровня с проблемными вопросами в сфере кредитования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Женщины восьми районов мегаполиса в режиме онлайн напрямую обратились по волнующим вопросам. К примеру, жительница Алатауского района Венера Карибаева подняла вопрос по умершим заёмщикам, чьи кредитные обязательства переходят к близким родственникам, на что директор департамента мониторинга обеспеченных кредитов одного из банков Айгерим Абдыбаева дала исчерпывающие разъяснения.

    В Алмалинском районе многодетная мать Айгерим Хабиева поинтересовалась послаблениями для индивидуальных предпринимателей в период пандемии, учитывая свою недобросовестную выплату по кредиту, полученному в качестве физического лица. Заместитель директора департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Ернар Оразбаев пояснил, что все просьбы и предложения подобного содержания рассматриваются банками в индивидуальном порядке, но только при наличии полного пакета документов. К примеру, свидетельства о рождении детей и справки о потере доходов, вызванных пандемией. Однако все заёмщики должны беспокоиться о своей безупречной кредитной истории, соблюдать платежную дисциплину и исправлять её. Ведь, согласно действующему законодательству, кредитная история клиента банка хранится 10 лет.

    Многодетная мать Сандугаш Есенбекова, от имени женщин, проживающих в Ауэзовском районе, затронула тему списания государством долгов по кредиту. По словам участницы мероприятия, многие женщины находили свои фамилии в списке на портале электронного правительства. Однако, по словам многодетной матери, списания не произошло. Представитель финрегулятора Ернар Оразбаев поспешил разъяснить, что это была единовременная акция и списки предоставлялись Министерством труда и социальной защиты населения. Кроме того, заместитель председателя Алматинского городского филиала партии «Nur Otan» Кайрат Бисембаев рекомендовал для уточнения списка обратиться в управление социального благосостояния в Алматы.

    Отметим, что мероприятие было организовано городским филиалом партии «Nur Otan» в рамках проекта «Бақытты отбасы».

    Напомним, в этом году существенно ужесточены требования к оценке платежеспособности заемщика. Микрофинансовые организации, ломбарды и другие финучреждения, ранее бесконтрольно выдававшие потребительские займы, попали под государственное регулирование. Однако, по словам специалистов, риски сохраняются. Особенно в период кризиса и падения доходов населения.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Банки Алматы Права человека Нур Отан Политические партии Общество
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