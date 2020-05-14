Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Туркестанская область

Нуротановцы направили мактааральцам уже свыше 920 тонн гуманитарной помощи – Бауыржан Байбек

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
14 Мая 2020, 13:19
Нуротановцы направили мактааральцам уже свыше 920 тонн гуманитарной помощи – Бауыржан Байбек

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - По поручению Лидера партии Нурсултана Назарбаева первый зампред «Nur Otan» Бауыржан Байбек ознакомился с ходом восстановительных работ в Мактааральском районе Туркестанской области, где из-за прорыва дамбы в соседнем Узбекистане было разрушено более тысячи домов и затоплены 8 тысяч гектаров посевных полей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии «Nur Otan».

В ходе рабочей поездки Бауыржан Байбек встретился с жителями подтопленных аулов Достык, Женис, Фирдоуси, Жанатурмыс и Оргебас.

photo

photo

«Как подчеркнул Президент страны Касым-Жомарт Токаев, пострадавшие от подтопления жители будут полностью обеспечены новым или отремонтированным жильем. Каждый получит по 100 тыс. тенге из республиканского бюджета. На восстановление соцобъектов, инженерных сетей и дорог выделено более 14 млрд. тенге. Призыв Главы государства поддержали и казахстанские бизнесмены, выделившие уже более 5 млрд. тенге. Партия «Nur Otan» также активно включилась в решение общей задачи. Так, на сегодня нуротановцы направили мактааральцам уже свыше 920 тонн гуманитарной помощи, в т.ч. продукты питания, средства личной гигиены, одежду, постельные принадлежности, стройматериалы», - отметил Бауыржан Байбек.

photo

photo

По его словам, по инициативе Елбасы дополнительная помощь будет оказана фондом «Birgemiz», учрежденным Фондом Первого Президента и партией «Nur Otan».

«По принципу адресности Попечительским советом фонда принято решение о выделении 340 млн. тенге на строительство 20 домов в поселке Мырзакент. Таким образом будет полностью закрыт жилищный вопрос для жителей аула Достык. Вместе с акимом области У.Шукеевым осмотрел выделенные земельные участки, встретился с жителями и строителями. Вместо саманных здесь будут построены 4-комнатные дома из газоблоков площадью 100 кв.м. Качество работ будет на особом партийном контроле с привлечением авторского и технического надзора», - написал он на своей странице в Facebook.

photo

Первый зампред правящей партии также встретился с волонтерами в поселке Атакент и поблагодарил молодых людей за самоотверженный труд, гражданскую ответственность, неравнодушное отношение к проблемам сограждан.

photo

«В прошлом году более 700 жасотановцев на протяжении нескольких месяцев участвовали в восстановлении Арыси. Сегодня активисты и члены молодежного крыла «Nur Otan» активно помогают мактааральцам. Своими конкретными делами они показывают настоящий пример патриотизма, солидарности и высокой нравственности. Именно такая молодёжь должна быть представлена в списках партии «Nur Otan» на предстоящих выборах в Мажилис и маслихаты всех уровней. Они и есть будущее нашей страны!», - подчеркнул он.

photo

В ходе поездки в Мактааральский район Бауыржан Байбек вместе с акимом Туркестанской области также провел заседание оперативного штаба, где был обсужден ряд наиболее острых вопросов, в т.ч. качественное восстановление инфраструктуры, меры поддержки аграриев и другие.

Ранее сообщалось, что после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. В результате чего наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области, что привело к подтоплению нескольких населенных пунктов в этом районе.

В связи с этим в Мактааральском районе Туркестанской области была объявлена чрезвычайная ситуация.

Президент РК поручил оказать помощь пострадавшим от подтопления в Мактааральском районе. Правительство приступит к строительству более тысячи домов в Туркестанской области для граждан, лишившихся жилья в результате подтопления после аварии на водохранилище в Узбекистане.


Туркестанская область   Благотворительность   Нур Отан   Волонтёрство  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны