Нурлыбек Ожаев стал депутатом Мажилиса по партийному списку Nur Otan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОМ - Мандат депутата Мажилиса Парламента по партийному списку «Nur Otan» вместо досрочно выбывшего Каната Мусина передан Нурлыбеку Ожаеву, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Постановлением бюро политического совета мандат депутата Мажилиса Парламента по партийному списку «Nur Otan» вместо досрочно выбывшего Каната Мусина передан Нурлыбеку Ожаеву», - сообщили в пресс-службе партии.

Нурлыбек Ожаев трудовую деятельность начал в качестве мастера-наладчика бригады комбайнеров. В разные годы работал секретарем комитета комсомола совхоза «Ынталы» Каркаралинского района Карагандинской области, старшим референтом Махамбетской районной администрации Атырауской области, начальником Махамбетского районного отдела по делам молодежи, туризма и спорта, руководителем аппарата Махамбетского районного акимата, акимом Махамбетского сельского округа.

В 2004-2005 годах - заместитель директора коммунального государственного предприятия «Облыс жолдары» по проекту переселения жителей п. Саркамыс Жылойского района;

В 2005-2006 годах - руководитель аппарата Атырауского городского маслихата, руководитель аппарата акима Атырауской области;

В 2006-2009 годах - руководитель аппарата акима г. Атырау;

В 2010-2013 годах - координатор по обеспечению норм трудового законодательства компании «Аджип ККО»;

В 2013-2014 годах - аким Исатайского района Атырауской области;

В 2014-2016 годах - аким города Атырау.

Член Политического совета партии «Nur Otan».

Ранее сообщалось о том, что досрочно прекращены полномочия депутата Мажилиса Каната Мусина.

Фото: m.azh.kz



