Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Кызылординская область

    Нурлыбек Налибаев назначен акимом Кызылординской области

    7 Апреля 2022, 13:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нурлыбек Налибаев назначен акимом Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Назначить Налибаева Нурлыбека Машбековича акимом Кызылординской области.

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев

    Нур-Султан, Акорда, 7 апреля 2022 года

    № 860

    Указом Главы государства Абдыкаликова Гульшара Наушаевна освобождена от должности акима Кызылординской области.

    Нурлыбек Налибаев родился 1976 году в Кызылординской области.

    Окончил Казахский государственный аграрный университет, Казахский гуманитарно-юридический университет. Докторант 3 курса Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

    Трудовую деятельность начал в 1997-1998 годы экспертом по нефти и нефтяной продукции.

    В 1998-2005 гг. занимал руководящие должности в частных коммерческих структурах.

    В 2005-2007 гг. — заместитель, первый заместитель акима города Кызылорда.

    В 2007-2008 гг. — руководитель аппарата акима Кызылординской области.

    В 2008-2013 гг. — аким Шиелийского района Кызылординской области.

    В 2013-2021 гг. — аким города Кызылорда, Кызылординской области.

    С 1 апреля 2021 года назначен заведующим Отдела регионального развития Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Кызылординская область Акорда Акимат Назначения Регионы Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Работников культуры и искусства чествовали в СКО
    Около трех млн деревьев высадили в Западно-Казахстанской области
    Олжас Баккараев возглавил управление природных ресурсов и регулирования природопользования Жамбылской области
    Сайран Сайфеденов возглавил управление городских активов Алматы
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
    3 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    4 Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
    5 Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации