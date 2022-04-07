Нурлыбек Налибаев назначен акимом Кызылординской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нурлыбек Налибаев назначен акимом Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Назначить Налибаева Нурлыбека Машбековича акимом Кызылординской области.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 7 апреля 2022 года

№ 860

Указом Главы государства Абдыкаликова Гульшара Наушаевна освобождена от должности акима Кызылординской области.

Нурлыбек Налибаев родился 1976 году в Кызылординской области.

Окончил Казахский государственный аграрный университет, Казахский гуманитарно-юридический университет. Докторант 3 курса Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

Трудовую деятельность начал в 1997-1998 годы экспертом по нефти и нефтяной продукции.

В 1998-2005 гг. занимал руководящие должности в частных коммерческих структурах.

В 2005-2007 гг. — заместитель, первый заместитель акима города Кызылорда.

В 2007-2008 гг. — руководитель аппарата акима Кызылординской области.

В 2008-2013 гг. — аким Шиелийского района Кызылординской области.

В 2013-2021 гг. — аким города Кызылорда, Кызылординской области.

С 1 апреля 2021 года назначен заведующим Отдела регионального развития Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.