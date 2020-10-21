Нурлыбай Сабит назначен председателем Комитета по правовой статистике и спецучетам Генпрокуратуры РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Нурлыбай Сабит назначен председателем Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, он освобожден от должности ответственного секретаря Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Сабит Нурлыбай родился в 1967 г. в Южно-Казахстанской области.

Окончил Казахский политехнический институт, Международный Казахско-Турецкий университет им. Ясави. По специальности — инженер-механик, юрист.

Трудовую деятельность начал в 1991 г. В различные годы работал в структуре государственных органов, в частности в Министерстве внешнеэкономических связей РК, Министерстве промышленности и торговли РК, Управлении делами Парламента РК и коммерческих предприятиях.

В 1998–2004 гг. работал в Министерстве энергетики, индустрии и торговли, Министерстве энергетики и минеральных ресурсов РК, Комитете по судебному администрированию при Верховном суде РК.

В 2004–2009 гг. был на посту директора Департамента жилья Астаны; работал советником министра образования и науки, директором Департамента административного обеспечения, руководителем аппарата Министерства образования и науки РК; руководителем аппарата, советником генерального директора АО «КазТрансГаз».

В 2009–2017 гг. работал заместителем, первым заместителем председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

2017–2018 гг. — и. о. заместителя, заместитель председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства энергетики РК.

С марта 2018 года занимал должность советника министра энергетики, а с августа 2018 года был назначен вице-министром энергетики.

С июня 2019 года работал ответственным секретарем Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.