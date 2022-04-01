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    «Нұрлы жер»: многоквартирный дом построили в Алматинской области

    1 Апреля 2022, 15:58

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В поселке Заречный близ Капшагая построен 20-квартирный жилой дом по программе «Нұрлы жер», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным региональной службы коммуникаций Алматинской области, в новом доме общей площадью 1380,7 квадратных метров установлены электричество, горячая и холодная вода, системы отопления.

    Кроме того, имеются автостоянка, детская площадка и мусорные контейнеры. Также планируется провести благоустройство территории и посадку деревьев и цветов вокруг нее.

    В дальнейшем в городе Капшагае планируется построить три многоквартирных дома на 60 квартир. Общая стоимость проекта составляет 162,674 млн тенге.

    Ожидается, что ключи от квартир будут вручены неполным семьям, детям-сиротам, работникам государственных учреждений, которые много лет стоят в очереди.

    На сегодня в Капшагае на очереди стоят около 3000 человек.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Строительство Регионы Казахстана Нурлы жер
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