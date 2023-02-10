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    Нурлана Масимова признали виновным по двум делам

    10 Февраля 2023, 14:03

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Суд назначил ему административный штраф в размере 214 410 тенге по каждому из двух дел и вынес частное постановление в адрес ревизионной комиссии по Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В городском Специализированном суде по административным правонарушениям рассмотрели два дела в отношении бывшего начальника департамента полиции Павлодарской области.

    «Суд установил, что в 2021 году на закуп кормов для 18 служебных лошадей департамент выделил 60,9 млн тенге. Однако в нарушение норм запланировал сверх нормы 10,7 млн тенге. В 2022 году на корм выделили 13,4 млн тенге, но сверх нормы добавили 8,5 млн тенге. Неэффективное планирование привело к неэффективному использованию бюджетных денег», - посчитали в суде.

    «Вина бывшего начальника областного департамента полиции доказывается протоколами об административных правонарушениях, аудиторскими отчетами, материалами ревизионной комиссии, показаниями и другими исследованными судом доказательствами. Суд по статье 234-1 КоАП РК назначил виновному штраф в размере 214,4 тысячи тенге по каждому делу», – сообщили в пресс-службе суда.

    Также суд вынес частное постановление в адрес ревизионной комиссии по Павлодарской области за нарушение процессуальных норм при составлении протокола об административном правонарушении.

    Напомним, в июле прошлого года разыскиваемого генерал-майора полиции Нурлана Масимова задержали при попытке пересечь границу. Его обвинили в преступлениях, связанных с коррупцией и вменили ему еще два дела по одной из статей КоАП РК.В январе этого года рассмотрение дел в отношении экс-главы департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова в специализированном административном суде Павлодара приостановили. Позже дело Нурлана Масимова вернули в Специализированный уголовный суд Павлодара.

    Фото: pavlodarnews.kz

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Коррупция Суды Судебный процесс МВД РК Регионы Борьба с коррупцией Павлодар
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