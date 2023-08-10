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    Нурлана Масимова осудили на 10 лет

    10 Августа 2023, 17:17

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В специализированном межрайонном суде по уголовным делам вынесли приговор экс-начальнику департамента полиции Павлодарской области Нурлану Масимову, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Специализированным межрайонным уголовным судом Павлодарской области с участием присяжных заседателей рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего руководителя департамента полиции Павлодарской области М., его заместителя С. и директора ТОО Е.

    Указанные лица обвинялись в получении взятки (ч.4 ст.366 УК), в посредничестве во взяточничестве (ч.2 ст.368 УК), в присвоении и растрате вверенного чужого имущества (п.2 ч.4 ст.189 УК).

    Суд по итогам открытого голосования присяжных заседателей назначил:

    М. по совокупности преступлений лишение свободы сроком на 10 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе;

    С. по совокупности преступлений лишение свободы сроком на 8 лет, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе;

    Е. лишение свободы сроком на 7 лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 10 лет.

    Кроме этого, судом внесено представление о лишении М. государственной награды и звания генерала-майора, а С. - специального звания полковник.

    Также с осужденных взыскана сумма ущерба.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Павлодарская область Суды МВД РК Павлодар
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