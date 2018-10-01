Нурлан Утешев: Основный посыл Послания Президента-улучшение качества жизни казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Основный посыл Послания Главы государства - это улучшение качества жизни казахстанцев, отметил в своем отклике председатель правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» Утешев Нурлан Сулейменович, передает МИА «Казинформ».

5 октября 2018 года Глава государства Н.А. Назарбаев выступил с традиционным Посланием народу Казахстана: «Рост благосостояния Казахстанцев: повышение доходов и качества жизни».

Как отмечает Нурлан Утешев, Послание включает в себя актуальные и важные направления развития страны в будущем. Был затронут спектр социальных вопросов, таких как строительство новых школ, детсадов, больниц, повышение качества медицинских услуг, требований к качеству подготовки в учебных заведениях, доступности массового спорта.

Примечательно, что в преддверии Дня учителя была озвучена инициатива разработать и принять в следующем году Закон «О статусе педагога». Считаю, что данный Закон послужит стимулом для всех казахстанских педагогов для осуществления своей деятельности с учетом новых законодательных изменений в системе образования и введением трехязычия в организациях среднего образования.

Одним из главных вопросов для населения является обеспечение жильем. В каком бы городе, селе не жил человек, для него важно иметь крышу над головой. И в данном Послании данному вопросу уделено большое внимание. Государственным органам поручено усилить работу по реализации новой программы «7-20-25», также повысить доступность ипотеки для работников бюджетной сферы.

Государственный аппарат, ориентированный на потребности граждан, является важным вопросом в развитии гражданского общества. В целях эффективного взаимодействия государственных органов и общества необходимо подготовить государственных служащих новой формации. Разъяснение населению конкретных мер и результатов государственной политики должно повысить уровень знания населения о проделываемой работе в рамках реализации государственных программ.

Центр поддержки гражданских инициатив поддерживает все озвученные инициативы в рамках послания.

Закономерно, что в текущем году Центром реализуется 2 грантовых проекта, направленных на реализацию программы «Рухани Жаңғыру».

Первый проект «Әлеуметтік бастамалар картасы» направлен на выявление актуальных потребностей регионов и стимулирование гражданских инициатив, привлечение государства, представителей бизнес структур, НПО, волонтеров и населения на предложения, разработку, реализацию и поддержку региональных проектов. Таким образом, будет повышено участие местных сообществ в решении социальных вопросов региона.

Второй проект «Проведение социологического опроса с целью выявления уровня вовлеченности граждан в реализацию подпрограммы «Атамекен» программы «Рухани Жаңғыру» на 2018 год и уровня удовлетворенности населения реализацией подпрограммы «Атамекен» программы «Рухани Жаңғыру» позволит узнать насколько население осведомлено о программе и покажет вектор дальнейших действий по реализации программы «Рухани Жаңғыру».

«Ну и важный для многих молодых людей Казахстана является факт объявления 2019 года - Годом молодежи. Акцент делается на молодежь, и это правильно, так как именно молодое поколение является движущей силой страны и нашим будущим. И молодежь, как никто другие, не смотря на современные тренды, должна быть не только сопричастна к процессам преобразований в стране, но и быть их инициатором», - резюмировал председатель правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив».