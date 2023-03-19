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    Нурлан Уранхаев проголосовал на выборах

    19 Марта 2023, 11:21

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Абайской области Нурлан Уранхаев проголосовал на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней. Свой голос Нурлан Уранхаев отдал на избирательном участке №93 в городе Семее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Абайской области.

    Как отметил глава региона, сегодня страна выбирает свой курс на будущее. Радует активность новой Абайской области.

    «Год назад Президент в своем Послании говорил об административных, политических и экономических реформах. Позже все мы были свидетелями исторических событий - референдум и президентские выборы. Как вы помните, на президентских выборах новая Абайская область проявила особую активность. Сегодняшнее политическое событие - продолжение начатых реформ. Отрадно видеть, что жители области приходят с утра на избирательные участки в приподнятом настроении и делают свой выбор. Желаю всем кандидатам успехов. Надеюсь каждый из них сможет внести лепту для развития Абайской области. С наступающим праздником Наурыз», - отметил Нурлан Уранхаев.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акимат Выборы Абайская область Выборы в Мажилис
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