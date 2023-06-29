Нурлан Уранхаев принял жителей Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Одним из самых волнующих семейчан вопросов является проблема получения жилья. На прием к главе региона записались многодетные, матери-одиночки, пенсионеры. Об этом передает МИА «Казинформ».

На встрече, которая прошла в формате личных бесед, аким области выслушал граждан, а также ознакомил их с действующими государственными программами, а также дал соответствующие поручения акиму города Семея, в частности - оказать содействие в подготовке необходимых документов.

Многих жителей, в связи с недавними событиями, волнует вопрос оснащенность лесного хозяйства современной техникой и средствами связи.

Глава области заверил, что созданная специальная комиссия рассмотрит все эти вопросы и направит большую часть собранных средств именно на эти цели.

Всего личный прием граждан продлился около трех часов, и ни один из вопросов не остался без ответа. Всего на прием записались около 30 человек, однако Нурлан Уранхаев выслушал и тех, кто обратился и после записи.