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      Абайская область

    Нурлан Уранхаев принял жителей Семея

    29 Июня 2023, 17:30

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Одним из самых волнующих семейчан вопросов является проблема получения жилья. На прием к главе региона записались многодетные, матери-одиночки, пенсионеры. Об этом передает МИА «Казинформ».

    На встрече, которая прошла в формате личных бесед, аким области выслушал граждан, а также ознакомил их с действующими государственными программами, а также дал соответствующие поручения акиму города Семея, в частности - оказать содействие в подготовке необходимых документов.

    Многих жителей, в связи с недавними событиями, волнует вопрос оснащенность лесного хозяйства современной техникой и средствами связи.

    Глава области заверил, что созданная специальная комиссия рассмотрит все эти вопросы и направит большую часть собранных средств именно на эти цели.

    Всего личный прием граждан продлился около трех часов, и ни один из вопросов не остался без ответа. Всего на прием записались около 30 человек, однако Нурлан Уранхаев выслушал и тех, кто обратился и после записи.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Акимат Абайская область Семей
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