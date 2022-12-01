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    Нурлан Уранхаев переназначен акимом области Абай

    1 Декабря 2022, 17:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Уранхаев Нурлан Тельманович назначен акимом области Абай. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Указ о назначении Уранхаева Н.Т.

    Назначить Уранхаева Нурлана Тельмановича акимом области Абай.

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев

    Астана, Акорда, 1 декабря 2022 года

    № 31
    Акимат Назначения Абайская область
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