Нурлан Уранхаев переназначен акимом области Абай

Назначить Уранхаева Нурлана Тельмановича акимом области Абай.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Астана, Акорда, 1 декабря 2022 года
№ 31
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Уранхаев Нурлан Тельманович назначен акимом области Абай. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Указ о назначении Уранхаева Н.Т.
Назначить Уранхаева Нурлана Тельмановича акимом области Абай. Президент Республики Казахстан К.Токаев Астана, Акорда, 1 декабря 2022 года № 31
Назначить Уранхаева Нурлана Тельмановича акимом области Абай.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Астана, Акорда, 1 декабря 2022 года
№ 31