Нурлан Уранхаев переназначен акимом области Абай

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Уранхаев Нурлан Тельманович назначен акимом области Абай. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указ о назначении Уранхаева Н.Т.