Нурлан Уранхаев доложил о ситуации с пожаром в области Абай

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким области Абай Нурлан Уранхаев доложил о ситуации с пожаром в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день общая площадь порядка 60 тысяч га, из них 43 тыс. га - в активной термоточке. Угрозы населенным пунктам нет. Тушение пожара продолжается в двух направлениях - на западе свыше 300 человек принимают участие в тушении пожара, по второму направлению - свыше 200 человек личного состава и техники», - сказал Нурлан Уранхаев на заседании Правительства.

В целом, по словам акима, в ликвидации пожара задействованы 1532 человека, 321 единица техники и 14 вертолетов.

«Эвакуированы села. Жители находятся в эвакопунктах Семея и села Бородулиха. На текущий момент сгорело 3 дома, 2 единицы техники», - добавил Нурлан Уранхаев.

Ранее сообщалось, что Премьер-Министр РК выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в области Абай.