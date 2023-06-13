Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Прогноз погоды
Астана+31+33℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Нурлан Уранхаев доложил о ситуации с пожаром в области Абай

    13 Июня 2023, 10:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким области Абай Нурлан Уранхаев доложил о ситуации с пожаром в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день общая площадь порядка 60 тысяч га, из них 43 тыс. га - в активной термоточке. Угрозы населенным пунктам нет. Тушение пожара продолжается в двух направлениях - на западе свыше 300 человек принимают участие в тушении пожара, по второму направлению - свыше 200 человек личного состава и техники», - сказал Нурлан Уранхаев на заседании Правительства.

    В целом, по словам акима, в ликвидации пожара задействованы 1532 человека, 321 единица техники и 14 вертолетов.

    «Эвакуированы села. Жители находятся в эвакопунктах Семея и села Бородулиха. На текущий момент сгорело 3 дома, 2 единицы техники», - добавил Нурлан Уранхаев.

    Ранее сообщалось, что Премьер-Министр РК выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в области Абай.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Пожар Абайская область Пожар в области Абай
    Новости по теме
    Новости по теме
    Камыш загорелся в области Абай
    Пожар в Приморском лесничестве Уланского ​района полностью ликвидирован
    Спуститься с окна четвертого этажа по простыням пыталась пенсионерка из Рудного
    Град побил урожай в Аксае
    Популярное
    1 Разгромом завершился финальный бой Сакена Бибосынова на турнире «Elorda Cup»
    2 В Атырау энергетическая компания оштрафована судом на 7.2 млрд тенге
    3 Махмуд Сабырхан завоевал «золото» турнира «Elorda Cup»
    4 Галымжан Кырыкбай стал чемпионом «Қазақстан Барысы»
    5 Нашествие саранчи на полях прокомментировали в Костанайской области