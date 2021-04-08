Нурлан Сауранбаев освобожден от должности заведующего отделом Администрации Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Сауранбаев Нурлан Ермекович освобожден от должности заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Нурлан Ермекович Сауранбаев родился 20 мая 1968 года. В 1991 году окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова по специальности «экономист»; в 2002 — Центр обучения нефтяной промышленности ЭНИ-Аджип Милан (Италия); в 2016 — Национальный университет обороны им. Первого Президента РК — Лидера нации, магистратуру по специальности «военное и государственное управление». Магистр нефтяного администрирования (2001−2002). Кандидат экономических наук, тема диссертации «Стратегическое планирование и программирование развития национальной экономики и ее инфраструктурного комплекса в условиях рыночной трансформации» (2004).

С 1991 по 1997 год — генеральный директор компании «Енбек».

С 1997 по 1998 год — исполнительный директор Конгресса предпринимателей Казахстана.

С 1998 по 2000 год — директор ДП «Пассажирские перевозки» республиканского государственного предприятия «Казахстан темир жолы».

С 2000 по 2002 год — первый вице-президент ОАО«АНПЗ».

С 2002 по 2004 год — директор департамента инжиниринговых и сервисных услуг АО «Национальная компания «КазМунайГаз».

С 2004 по 2007 год — генеральный директор ТОО«ТенизСервис».

С 2007 по 2010 год — управляющий директор по транспортировке нефти, управляющий директор по сервисным проектам АО «Национальная компания«КазМунайГаз».

С 2011 по 2014 год — вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

С 2014 по 2016 год — заместитель министра обороны Республики Казахстан.

С ноября 2017 по июнь 2018 года - аким Шымкента.

В январе 2019 года был назначен заведующим Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.



