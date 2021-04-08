Нурлан Сауранбаев назначен председателем правления АО «НК «Қазақстан темір жолы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Решением Правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Сауранбаев Нурлан Ермекович назначен на должность председателя правления АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Нурлан Сауранбаев родился в 1967 году в городе Джамбуле. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, Центр обучения нефтяной промышленности (Италия). По специальностям экономист, магистр нефтяного администрирования.

Трудовую деятельность начал в 1991 году руководителем частной коммерческой компании, где проработал до 1997 года. В 1997-1998 гг. — исполнительный директор Конгресса предпринимателей РК. В 1998-2000 гг. — директор департамента РГП «Қазақстан темір жолы».

В 2000-2002 гг. — первый вице-президент, генеральный менеджер, руководитель группы по управлению проектом реконструкции ОАО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» ЗАО «ННК «Казахойл».

В 2002-2004 гг. — директор Департамента инжиниринговых и сервисных проектов ЗАО «НК «КазМунайГаз». В 2004-2007 гг. — генеральный директор ТОО «ТенизСервис». В 2007-2010 гг. — управляющий директор акционерного общества НК «КазМунайГаз».

В 2010-2011 гг. — советник заместителя председателя правления, управляющий директор АО «ФНБ «Самрук-Казына».

В 2011-2014 гг. — вице-министр индустрии и новых технологий. В 2014-2016 гг. — заместитель министра обороны.

В 2016-2017 гг. — руководитель оргкомитета Штаба по вопросам подготовки и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017.

В 2017-2018 гг. — аким г. Шымкент. С 2019 года по настоящее время — заведующий Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента.



Ранее сообщалось о том, что распоряжением Главы государства Сауранбаев Нурлан Ермекович освобожден от должности заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.



