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    Нурлан Ногаев встретился с послом Беларуси Анатолием Ничкасовым

    20 Января 2020, 19:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Нурлан Ногаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Казахстан Анатолием Ничкасовым и вице-президентом Белорусского государственного концерна по нефти и химии Бунаковым А.Н, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс – службу Министерства энергетики РК.

    В пресс-службе отметили, стороны обсудили вопросы по проекту текста Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Беларусь, возможные объемы поставок нефти и нефтепродуктов и другие вопросы.

    В целом проект Соглашения рассматривается государственными органами.

    «Начало возможных поставок предполагается после вступления в силу Соглашения, которые будут зависеть от коммерческих интересов хозяйствующих субъектов сторон. Наиболее оптимальным вариантом, конечно же, являются поставки трубопроводным транспортом. Но в случае, если экономика мультимодальных поставок будет «проходимая», то такие поставки тоже возможны», - говорится в сообщении.

    Необходимо отметить, что в первую очередь надлежит подписать и ратифицировать Соглашение, и второе, необходима коммерческая заинтересованность компаний по поставкам нефти и нефтепродуктов в РБ.

    Автор:

    Энергетика Беларусь
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