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    Нурлан Ногаев встретился с министром энергетики РФ Александром Новаком

    12 Февраля 2020, 19:30

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - 12 февраля в рамках рабочего визита в Москву министр энергетики Республики Казахстан Нурлан Ногаев встретился с министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком, передает МИА «Казинформ».

    В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам двухстороннего сотрудничества в топливно-энергетической сфере, а также обсудили взаимодействия в рамках ЕАЭС.

    Кроме того, министр энергетики Республики Казахстан Нурлан Ногаев предложил рассмотреть возможность прохождения газопровода «Сила Сибири – 2» по территории Республики Казахстан с дальнейшим присоединением к газопроводной системе «Запад – Восток» Китайской Народной Республики.

    Александр Новак отметил конструктивный характер российско-казахстанского энергетического взаимодействия, а также взаимовыгодное партнерство двух стран, в том числе в сфере транспортировки нефти и газа.

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    Энергетика Россия ЕАЭС
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