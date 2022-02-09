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    Нурлан Ногаев встретился  с группой женщин, требующих безвозмездной приватизации арендного жилья

    9 Февраля 2022, 18:47

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Глава региона Нурлан Ногаев встретился с группой женщин из города Жанаозена, получивших арендное жилье в Актау, а также многодетными матерями города Актау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Женщины, пришедшие на встречу в акимат, потребовали безвозмездно приватизировать квартиры, сданные им в аренду в период с 2019 по 2021 годы по программе переселения из Жанаозена в Актау. Также были озвучены требования по отмене оплаты за аренду и коммунальные услуги.

    Аким Мангистауской области разъяснил, что согласно действующему законодательству арендное жилье приватизации не подлежит.

    «Срок аренды квартир в Актау не ограничен. В случае смерти лица, зарегистрированного в договоре, договор аренды продлевается на остальных членов семьи, указанных в договоре. Так как по действующему Закону РК «О жилищных отношениях», квартиры, в которых вы проживаете, из коммунального жилищного фонда предоставляются без права выкупа, арендное жилье приватизации не подлежит. Что касается коммунальных услуг - в случае если ваш доход не позволяет провести оплату в полном объеме, то ,собрав необходимый пакет документов, согласно Закону о «Жилищных отношениях», вы можете получить жилищную помощь», - сказал Нурлан Ногаев.

    Стоит отметить, что арендная плата за жилье варьируется от 8 до 12 тысяч тенге, в зависимости от квадратуры жилья.

    На встрече также принимали участие депутаты областного маслихата, которые призвали собравшихся к диалогу и продолжению работы комиссии. Ряд депутатов маслихата уже отправили письмо в Парламент с просьбой рассмотреть вопросы поднимаемые собравшимися.

    По итогам встречи было решено продолжить работу комиссии.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Акимат Жилье Мангистауская область Общество
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