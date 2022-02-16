Нурлан Ногаев: Трудовые споры должны решаться исключительно в правовом поле

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким области Нурлан Ногаев и председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев приняли участие в брифинге в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе пресс-конференции аким области Нурлан Ногаев отметил, что для решения трудовых споров между работодателем и работником существует специальный алгоритм в рамках трудового законодательства РК.

«Если возникают некие вопросы касательно трудовых споров, граждане должны понимать, что для этого существует специальный алгоритм в рамках трудового законодательства РК. Соответственно, организовывать забастовки и со своими требованиями выходить на улицу необязательно. Есть законные инструменты, такие как примирительная комиссия, арбитраж и инспекция труда», - сказал аким.

Глава региона также отметил, что обе стороны трудового договора должны соблюдать взятые на себя обязательства.

«Возникновение трудовых споров вполне объяснимо. Однако в целях предотвращения подобных проблем, человек, подписывающий договор, и работодатель обязаны предварительно изучать, а после выполнять условия договора. При трудоустройстве гражданин подписывает трудовой договор и обязуется выполнять определенную работу согласно своих должностных инструкций за оговоренную в подписанном договоре сумму.

В свою очередь работадатель также обязан своевременно выплачивать зарплату, социальные пособия и другие денежные средства, предусмотенные в договоре. Трудовые споры должны разрешаться между работодателем и работником, при необходимости с участием представителей инспекции труда. К сожалению, имеются факты попыток решать трудовые вопросы в обход закона. Работники выходят на забастовки. Мы - правовое государство, поэтому трудовые отношения должны и будут решаться в рамках действующего законодательства, прозрачно и справедливо», - добавил аким области.

В завершение пресс-конференции глава региона призвал жителей региона не поддаваться на провокации и популистские лозунги, отметив что сейчас перед регионом стоит множество задач, требующих системных решений. Местные исполнительные органы ведут работу в этом направлении.

«Важно понимать, что сейчас время конкурировать исключительно своим знанием и профессионализмом. Ведь великий мыслитель Абай Кунанбаев более века назад призывал нацию к совершенствованию, обновлению, чтобы соответствовать новому времени. Во благо народа и страны я призываю всех жителей области к сплоченности и единству. Вместе мы преодолеем все трудности», - сказал аким области.