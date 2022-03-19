Нурлан Ногаев провел ряд встреч с сельчанами Тупкараганского района

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Нурлан Ногаев в рамках двухдневного рабочего визита в Тупкараганский район ознакомился с состоянием социально-экономического развития ряда населенных пунктов и провел встречи с населением, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В первый день рабочей поездки, глава региона посетил социальные объекты в селах Акшукыр, Сайын Шапагатов и Таушык Тупкараганского района.

В первую очередь, Нурлан Ногаев ознакомился с деятельностью опреснительного завода и теплицы ТОО «Тетис». Опреснительный завод занимается производством и разливом природной бутилированной питьевой воды, добываемой из подземных источников в местности Бегей поселка Акшукур.

По словам технолога Елены Мухиной, на предприятии установлено специальное оборудование, благодаря которому вода поступает из скважины и проходит многоступенчатую очистку через угольный и кварцевый фильтры, далее поступает в емкость, набирается , фильтруется и выходит на линию розлива. Мощность завода составляет 2 000 бутылок в час. На предприятии работают 45 человек.

Компания также имеет несколько теплиц, где путем современных технологий выращивают овощи: огурцы, помидоры, сладкий болгарский перец и т. д. Теплицы функционируют с применением гидропоники и капельного орошения.

Далее глава региона Нурлан Ногаев посетил швейный цех «Rakhim baby» мощностью 1 000 единиц одежд для малышей в сутки. В цехе работают около 40 жительниц села Акшукыр. Аким пожелал мастерицам успехов.

В ходе рабочей поездки также была проведена встреча с жителями села Акшукыр. На совещании аким села Еркебулан Жанибек отчитался о проделанной работе. Нурлан Ногаев, в свою очередь, проинформировал присутствующих о проводимой работе в области и ответил на вопросы жителей села.

Большая часть вопросов касалась инфраструктуры, обеспечения населения питьевой водой, электричеством и природным газом. Были подняты вопросы строительства новой школы, спортивного зала для формирования здорового образа жизни молодежи.

Далее Нурлан Ногаев посетил завод «Kazakh osseter», где выращивают 6 видов рыб осетровых пород, находящихся под угрозой исчезновения в Каспийском море, в специальных бассейнах и проводят работы по подготовке к производству осетровой икры. Научно-производственное предприятие работает уже 7 лет.

Глава региона также встретился с жителями села Сайын Шапагатов. Присутствующих волновали вопросы очереди на жилье, обеспечение природным газом, строительство спортивных и культурных объектов, детских садов, медцентров и новых остановок. Часть вопросов касалась трудоустройства. Аким области, в свою очередь, отметил, что в настоящее время проблема трудоустройства решается двумя способами. Человек либо может самостоятельно найти рабочее место, либо встать в очередь в местный Центр занятости, чтобы получить вакансию от государства.

«Наша задача - решать все вопросы системно. В нашей стране есть все возможности, чтобы человек нашел себя и раскрыл свой потенциал. Как говорится, любой труд облагораживает человека, где бы человек не трудился, в своём труде он проявляет самые лучшие свои человеческие качества. Человеку, чтобы создать что-нибудь, необходимо проявить любовь к труду, упорство, настойчивость, фантазию и целеустремлённость. Каждый должен стремиться самостоятельно содержать свою семью и жить лучше. Если бы каждый следовал такому же алгоритму, показатели безработицы в регионе были бы ниже. Поэтому многое зависит от самого человека», - отметил Нурлан Ногаев.

Кроме того, глава региона посетил врачебные амбулатории сел Сайын Шапагатов и Таушык. Ознакомился с состоянием объектов и поблагодарил медицинских работников за их за добросовестный труд во время пандемии.

Также Нурлан Ногаев в спорткомплексе села Таушык провел встречу с юными спортсменами, где воспитанники показали свое мастерство. Спортивный комплекс работает по нескольким направлениям: қазақ куресі, джиу-джитсу, бокс, садак ату, мини-футбол.