Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Международная деятельность

    Нурлан Ногаев принял участие в первой встрече министров энергетики стран ШОС

    13 Августа 2021, 18:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Данная встреча, прошедшая в онлайн формате, была инициирована таджикской стороной, которая является председателем этой организации в текущем году. В мероприятии также приняли участие руководители энергетических ведомств Индии, Китая, Кыргызстана, России, Пакистана и Узбекистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго РК.

    В ходе своего выступления Нурлан Ногаев подчеркнул важность кооперации между странами-участницами ШОС с учетом непростой мировой экономической ситуации.

    Министр энергетики Казахстана отметил, что совместная работа стран Шанхайской организации сотрудничества в сфере энергетики имеет стратегический характер и является долгосрочной.

    Глава ведомства рассказал о главных достижениях республики в сфере недропользования, нефти, газа и ВИЭ.

    Так, с 1 сентября 2020 года в Казахстане, впервые за годы независимости, было организовано проведение электронных аукционов для получения права на недропользование по углеводородному сырью. При этом участие имеют право принять как иностранные, так и отечественные инвесторы.

    Кроме того, участники заседания были проинформированы о планах по повышению эффективности управления нефтегазовой отраслью.

    «Правительством Республики ведется внедрение информационной системы учета сырой нефти и газового конденсата. В текущем году планируется подключить организации, которые обеспечивают 60% от общего объема добычи нефти Казахстана», - добавил Нурлан Ногаев.

    Кроме того, для достижения целей по переходу экономики на низкоуглеродное развитие, по итогам прошлого года Казахстан смог довести долю ВИЭ в общем энергобалансе страны до 3%, а за последние 5 лет установленная мощность объектов ВИЭ выросла почти в 7 раз – с 240 МВт в 2015 до 1 634,7 в 2020.

    В заключении своего выступления, с целью дальнейшего углубления сотрудничества между членами организации в сфере энергетики, Нурлан Ногаев предложил продолжить работу энергетического клуба ШОС, который был создан в 2012 году. Последнее заседание энергетического клуба ШОС состоялось в 2016 году.

    «Совместная работа на площадке Шанхайской организации сотрудничества, безусловно, будет способствовать экономическому развитию наших стран, а также созданию совместных проектов в сфере энергетики. Настало время объединить усилия для восстановления темпов развития мировой экономики», - заключил министр.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    ШОС Энергетика Минэнерго РК Нурлан Ногаев
    Новости по теме
    Новости по теме
    Комитет энергонадзора проинспектировал ход ремонтных работ в Павлодарской области
    Горячее водоснабжение работает в штатном режиме – акимат Балхаша об аварии на ТЭЦ
    На Балхашской ТЭЦ произошла авария
    На Экибастузской ТЭЦ железобетонная плита упала на котел
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду