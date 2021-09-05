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    Нурлан Ногаев поздравил работников нефтяной и газовой промышленности

    5 Сентября 2021, 10:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Нурлан Ногаев поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго РК.

    «Уважаемые Коллеги!

    Примите от Министерства и от меня лично сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днем работников нефтяной и газовой промышленности и позвольте выразить Вам глубокую благодарность за нелегкий, но востребованный труд, самоотдачу и высокую работоспособность. Также выражаю особую признательность Ветеранам отрасли за верность профессиональным традициям, их сохранение и передачу последующим поколениям.

    Данный праздник в независимом Казахстане был официально утвержден в качестве профессионального праздника в 2003 году указом Президента.

    Как Вы знаете, нефтегазовая отрасль – это один из ведущих секторов экономики Казахстана. Он обеспечивает значительную часть совокупных налоговых поступлений страны, а также экспортных доходов и является сектором интереса для большей части прямых иностранных инвестиций. Широкое присутствие мировых лидеров энергетической индустрии таких как: Chevron, ExxonMobil, Eni, Agip, Total, Лукойл и т.д. свидетельствует о привлекательности региона для инвесторов.

    Для нашей страны, 2021 год ознаменован большой и важной датой – 30-летием со дня обретения независимости. За эти годы нефтегазовая отрасль добилась значительных успехов и сыграла важную роль в истории нашего государства.

    Для всего казахстанского нефтегазового комплекса основополагающим стало подписание в 1993 году соглашения с корпорацией Chevron по масштабному освоению крупнейшего месторождения Тенгиз, благодаря непосредственному и личному участию Елбасы – Первого Президента Казахстана – Нурсултана Назарбаева.

    Основная добыча нефти в Казахстане сосредоточена на трех крупнейших месторождениях: Тенгиз, Карачаганак и Кашаган.

    С момента обретения независимости объем добычи нефти в республике вырос более чем в три с половиной раза: с 25 млн тонн до 90,5 млн тонн. в год в 2019 году.

    Нефтегазовый комплекс Казахстана играет значимую роль в развитии страны, обеспечивает значительную часть налоговых поступлений в бюджет страны и формирует около четверти ВВП.

    В Казахстане были открыты свыше 250 месторождений нефти и газа, производятся модернизация нефтеперерабатывающих предприятий, активизировалась газификация регионов благодаря самоотверженному труду работников нефтегазового сектора и четко поставленной Государственной политике в данной отрасли. В связи с чем хочу отметить труд многих поколений работников нефтегазового комплекса, поэтому особые слова признательности и уважения адресую ветеранам отрасли, вклад которых невозможно переоценить.

    Также хотелось бы отметить, что Глава Государства – Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в ежегодном послании к народу Казахстана поручил обеспечить дальнейшее развитие отрасли и уделить особое внимание привлечению инвестиций в строительство нефтехимических комплексов, создание новых производственных циклов высокого передела. Для выполнения данного поручения у работников отрасли имеются необходимые знания, опыт, квалификация и компетенции. На пути реализации намеченных Главой государства целей по дальнейшему развитию нефтегазовой отрасли предстоит еще много работы.

    Уважаемые коллеги! Желаю всем Вам успехов и удачи во всех начинаниях, новых свершений на благо нашей Родины, крепкого здоровья, счастья и благополучия каждой семье!

    С уважением,

    Министр энергетики Республики Казахстан

    Нурлан Ногаев», - написал министр.

    Автор:

    Промышленность Нефть Общество Минэнерго РК
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