Нурлан Ногаев поздравил работников нефтяной и газовой промышленности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Нурлан Ногаев поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго РК.

«Уважаемые Коллеги!

Примите от Министерства и от меня лично сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днем работников нефтяной и газовой промышленности и позвольте выразить Вам глубокую благодарность за нелегкий, но востребованный труд, самоотдачу и высокую работоспособность. Также выражаю особую признательность Ветеранам отрасли за верность профессиональным традициям, их сохранение и передачу последующим поколениям.

Данный праздник в независимом Казахстане был официально утвержден в качестве профессионального праздника в 2003 году указом Президента.

Как Вы знаете, нефтегазовая отрасль – это один из ведущих секторов экономики Казахстана. Он обеспечивает значительную часть совокупных налоговых поступлений страны, а также экспортных доходов и является сектором интереса для большей части прямых иностранных инвестиций. Широкое присутствие мировых лидеров энергетической индустрии таких как: Chevron, ExxonMobil, Eni, Agip, Total, Лукойл и т.д. свидетельствует о привлекательности региона для инвесторов.

Для нашей страны, 2021 год ознаменован большой и важной датой – 30-летием со дня обретения независимости. За эти годы нефтегазовая отрасль добилась значительных успехов и сыграла важную роль в истории нашего государства.

Для всего казахстанского нефтегазового комплекса основополагающим стало подписание в 1993 году соглашения с корпорацией Chevron по масштабному освоению крупнейшего месторождения Тенгиз, благодаря непосредственному и личному участию Елбасы – Первого Президента Казахстана – Нурсултана Назарбаева.

Основная добыча нефти в Казахстане сосредоточена на трех крупнейших месторождениях: Тенгиз, Карачаганак и Кашаган.

С момента обретения независимости объем добычи нефти в республике вырос более чем в три с половиной раза: с 25 млн тонн до 90,5 млн тонн. в год в 2019 году.

Нефтегазовый комплекс Казахстана играет значимую роль в развитии страны, обеспечивает значительную часть налоговых поступлений в бюджет страны и формирует около четверти ВВП.

В Казахстане были открыты свыше 250 месторождений нефти и газа, производятся модернизация нефтеперерабатывающих предприятий, активизировалась газификация регионов благодаря самоотверженному труду работников нефтегазового сектора и четко поставленной Государственной политике в данной отрасли. В связи с чем хочу отметить труд многих поколений работников нефтегазового комплекса, поэтому особые слова признательности и уважения адресую ветеранам отрасли, вклад которых невозможно переоценить.

Также хотелось бы отметить, что Глава Государства – Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в ежегодном послании к народу Казахстана поручил обеспечить дальнейшее развитие отрасли и уделить особое внимание привлечению инвестиций в строительство нефтехимических комплексов, создание новых производственных циклов высокого передела. Для выполнения данного поручения у работников отрасли имеются необходимые знания, опыт, квалификация и компетенции. На пути реализации намеченных Главой государства целей по дальнейшему развитию нефтегазовой отрасли предстоит еще много работы.

Уважаемые коллеги! Желаю всем Вам успехов и удачи во всех начинаниях, новых свершений на благо нашей Родины, крепкого здоровья, счастья и благополучия каждой семье!

С уважением,

Министр энергетики Республики Казахстан

Нурлан Ногаев», - написал министр.